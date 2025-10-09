دخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيّز التنفيذ عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا (الخميس 9 تشرين الأول 2025).

وكانت قد أعلنت حركة حماس، فجر اليوم الخميس، التوصل إلى اتفاق يقضي بإنهاء العدوان "الإسرائيلي" على غزة، وانسحاب الاحتلال منها، ودخول المساعدات وتبادل الأسرى.

وفي بيان رسمي، أكدت الحركة: "التوصّل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب على غزة"، مشيرة إلى أن ذلك جاء بعد مفاوضات مسؤولة وجادة خاضتها الحركة وفصائل المقاومة الفلسطينية حول مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في شرم الشيخ، بهدف الوصول إلى وقف حرب الإبادة على شعبنا الفلسطيني، وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة.



