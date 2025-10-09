توقعت صحيفة "إسرائيل هيوم الإسرائيلية" أن يجتمع المجلس الوزاري المصغّر "الكابينت" مساء اليوم الخميس (9 تشرين الأول 2025)، عند الساعة الخامسة (17:00) للمصادقة على المرحلة الأولى من "الصفقة" لإنهاء الحرب في غزة. وبعد ذلك مباشرة، عند الساعة السادسة (18:00)، ستجتمع الحكومة للتصديق على الاتفاق.

ومن المتوقع أن يحظى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأغلبية واسعة في جلسة الحكومة للتصويت لصالح الجزء الأول من "الصفقة". أما الوزيران إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، فيُتوقع أن يصوتا ضد الاتفاق بسبب تضمنه إطلاق سراح أسرى فلسطينيين ضمن صفقة الإفراج عن الأسرى "الإسرائيليين".

وقالت الصحيفة إن "الإطار القانوني الذي يسمح بالتصويت لصالح الإفراج عن الأسرى منصوص عليه في قانون أساس، وجاء فيه: "يجوز للحكومة أن تقرر الإفراج عن سجين من حبسه وأن تضع شروطًا لإطلاق سراحه، وفقًا لأحكام هذا البند، إذا رأت أن الإفراج عن السجين ضروري لأسباب تتعلق بإدارة العلاقات الخارجية لـ "إسرائيل" وأمنها".

ولفتت إلى أن "الطعون التي قُدِّمت حتى الآن إلى المحكمة العليا ضد مثل هذه الصفقات تم رفضها في السابق، لكونها تتعلق باعتبارات سياسية تخص قضايا الحرب والسلام، وهي مجالات لا تميل المحكمة إلى التدخل فيها".

وقالت: "رغم الفرح الذي يسود بسبب التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، فإن المستويات السياسية العليا في "إسرائيل" تحافظ منذ الليلة الماضية على قدر كبير من الحذر وضبط النفس، وذلك إلى حين التوقيع على الاتفاق وتنفيذه فعليًا"، مردفةً: "في مكتب رئيس الوزراء، لم يحتفلوا الليلة الماضية، وقالوا إنهم سيفعلون ذلك فقط بعد عودة جميع الأسرى كما تم الاتفاق عليه. وفي الوقت نفسه، ينتظر البيت الأبيض التوقيع على الاتفاق، والمقرر أن يتم اليوم عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا. وبعد التوقيع فقط، من المتوقع صدور الإعلان الرسمي عن زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المنطقة، حيث قد يلقي خطابًا أمام الجلسة العامة للكنيست".



الكلمات المفتاحية