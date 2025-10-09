خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
لبنان

تكريم الأخوات العاملات في ذكرى استشهاد الأمينين العامين لحزب الله في النبي شيت
لبنان

تكريم الأخوات العاملات في ذكرى استشهاد الأمينين العامين لحزب الله في النبي شيت

2025-10-09 14:55
27

في أجواء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الأمينين العامين لحزب الله، الشهيد الأسمى السيّد حسن نصر الله والشهيد الهاشمي السيّد هاشم صفيّ الدين، ورفاقهما، نظّمت الهيئات النسائية في القطاع الثاني - الشرقي لقاءً تكريميًّا للأخوات العاملات في الشّعَب، في مقام السيّد عباس الموسوي (قده) في بلدة النبيّ شيت، بمشاركة نحو 140 أختًا.

تضمّن اللقاء تلاوة جماعية لسورة الفتح، وقراءة حديث الكساء وزيارة الإمام الحسين (ع)، ثمّ ألقى الشيخ محمد وهبي كلمة تناول فيها دور المرأة في الإسلام، مستشهدًا بقول الإمام الخميني (قده): "المرأة كالقرآن، كلاهما أُوكل إليه مهمّة صنع الإنسان".

وأكد وهبي على مكانة المرأة الزينبية في بيئة المقاومة، التي أنشأت جيلًا مؤمنًا وثابتًا يدافع عن المبادئ الحسينية. وتناول في كلمته صفات الشهداء الأمناء، وفي مقدّمتها الإخلاص لله، مشددًا على أنّ هذه البيئة المقاومة تمثّل امتدادًا لحلم الأنبياء، وأنّ النصر دائمًا حليفها بإذن الله.

وقد لاقى اللقاء تفاعلًا واسعًا من المشاركات، اللواتي شدّدن على أهمية تكرار هذه اللقاءات لما تحقّقه من تعزيز للوعي الإيماني والروحي في صفوف العاملات.

 

