خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي وفد من حزب الله في عكار: دعوات للوحدة الوطنية ومواجهة العدوان الصهيوني

لبنان

لمناسبة الذكرى السنوية الأولى للأمينين الشهيدين.. ندوة فكرية سياسية في جامعة المعارف 
لبنان

لمناسبة الذكرى السنوية الأولى للأمينين الشهيدين.. ندوة فكرية سياسية في جامعة المعارف 

2025-10-09 15:00
الندوة بعنوان "التحولات الجيوسياسية وموقع لبنان المقاوم"
50
موسى الحسيني - مصور

26 مقالاً

لمناسبة الذكرى السنوية الأولى للأمينين الشهيدين العالِمين، الشهيد الأسمى سماحة السيد حسن نصر الله والشهيد الهاشمي السيد هاشم صفي الدين، أقامت هيئة التعليم العالي والقسم الجامعي في التعبئة التربوية، اليوم الخميس 9 تشرين الأول/أكتوبر 2025، ندوة فكرية سياسية في جامعة المعارف - بئر حسن، طريق المطار القديم، تحت عنوان: "التحولات الجيوسياسية وموقع لبنان المقاوم وفق منهج السيد حسن نصر الله (قده)".

وتناولت الندوة ثلاثة محاور رئيسية: المحور الأول قدمه الباحث والمحلل السياسي الدكتور طلال عتريسي، وتطرق إلى التحولات الجيوسياسية في المنطقة.

أما المحور الثاني، فقد ركز على فلسطين باعتبارها قلب العالم العربي والإسلامي والقضية الأكثر عدالة، حيث قدمه المفكر والباحث السياسي الأستاذ منير شفيق.

وفي المحور الثالث، تحدث الإعلامي والكاتب السياسي الأستاذ بدر الدين ناصر، عن لبنان المُقاوم في قلب هذه التحولات.

وأدار الندوة الإعلامي والكاتب السياسي الدكتور علي أحمد، بحضور جمع من المثقفين والإعلاميين والطلاب والأساتذة، الذين شاركوا في إثراء النقاش حول موضوعات الندوة.

الكلمات المفتاحية
السيد هاشم صفي الدين السيد حسن نصر الله التعبئة التربوية في حزب الله إنا على العهد
إقرأ المزيد
المزيد
بالصور.. إقامة مشروع
بالصور.. إقامة مشروع "جهاد التبيين في فكر سيد شهداء الأمة" في بيروت
لبنان منذ 4 دقائق
"سيميا" تطلق برنامج "تاريخي": وقائع ووثائق تعرض للمرة الأولى عن تاريخ الشيعة في لبنان
لبنان منذ 11 دقيقة
قماطي يهنّئ عائلة المناضلة لينا طبّال: أثبتَتْ أنّ المقاومة ليست فقط بالسلاح
قماطي يهنّئ عائلة المناضلة لينا طبّال: أثبتَتْ أنّ المقاومة ليست فقط بالسلاح
لبنان منذ ساعة
بري: بعد غزّة حتمًا التوجّه نحو لبنان ولا تعافي اقتصاديًا والوضع في الجنوب على حاله
بري: بعد غزّة حتمًا التوجّه نحو لبنان ولا تعافي اقتصاديًا والوضع في الجنوب على حاله
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
بالصور.. إقامة مشروع
بالصور.. إقامة مشروع "جهاد التبيين في فكر سيد شهداء الأمة" في بيروت
لبنان منذ 4 دقائق
"سيميا" تطلق برنامج "تاريخي": وقائع ووثائق تعرض للمرة الأولى عن تاريخ الشيعة في لبنان
لبنان منذ 11 دقيقة
لمناسبة الذكرى السنوية الأولى للأمينين الشهيدين.. ندوة فكرية سياسية في جامعة المعارف 
لمناسبة الذكرى السنوية الأولى للأمينين الشهيدين.. ندوة فكرية سياسية في جامعة المعارف 
لبنان منذ ساعتين
"قولنا والعمل" تُحيي الذكرى السنوية لاستشهاد السيدين بمهرجان حاشد في بر الياس
لبنان منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة