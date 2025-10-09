لمناسبة الذكرى السنوية الأولى للأمينين الشهيدين العالِمين، الشهيد الأسمى سماحة السيد حسن نصر الله والشهيد الهاشمي السيد هاشم صفي الدين، أقامت هيئة التعليم العالي والقسم الجامعي في التعبئة التربوية، اليوم الخميس 9 تشرين الأول/أكتوبر 2025، ندوة فكرية سياسية في جامعة المعارف - بئر حسن، طريق المطار القديم، تحت عنوان: "التحولات الجيوسياسية وموقع لبنان المقاوم وفق منهج السيد حسن نصر الله (قده)".

وتناولت الندوة ثلاثة محاور رئيسية: المحور الأول قدمه الباحث والمحلل السياسي الدكتور طلال عتريسي، وتطرق إلى التحولات الجيوسياسية في المنطقة.

أما المحور الثاني، فقد ركز على فلسطين باعتبارها قلب العالم العربي والإسلامي والقضية الأكثر عدالة، حيث قدمه المفكر والباحث السياسي الأستاذ منير شفيق.

وفي المحور الثالث، تحدث الإعلامي والكاتب السياسي الأستاذ بدر الدين ناصر، عن لبنان المُقاوم في قلب هذه التحولات.

وأدار الندوة الإعلامي والكاتب السياسي الدكتور علي أحمد، بحضور جمع من المثقفين والإعلاميين والطلاب والأساتذة، الذين شاركوا في إثراء النقاش حول موضوعات الندوة.

الكلمات المفتاحية