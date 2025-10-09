خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
قماطي يهنّئ عائلة المناضلة لينا طبّال: أثبتَتْ أنّ المقاومة ليست فقط بالسلاح

2025-10-09 16:30
أجرى نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله، محمود قماطي، اتصالًا هاتفيًا بعائلة المناضلة لينا طبّال، هنّأها خلاله على إطلاق سراح المناضلة بعد اعتقالها من قِبَل سلطات العدو الصهيوني خلال مشاركتها في "أسطول الحرية" المتّجه نحو فك الحصار عن قطاع غزة.
 
وأكّد قماطي، خلال الاتصال، أنّ "اعتقال لينا طبّال يُعتَبر جريمة تُضاف إلى سجل الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني والمدافعين عن الحق الفلسطيني".

وأضاف: "لينا طبّال، رمز للصمود والمقاومة، بطلة في الدفاع عن الحقوق والكرامة. تَصنَع البطولة بفعلها وشجاعتها، وتُثبِت أنّ المقاومة ليست فقط بالسلاح، بل بالكلمة والفعل والروح التي لا تُهزَم".

