لبنان

"سيميا" تطلق برنامج "تاريخي": وقائع ووثائق تعرض للمرة الأولى عن تاريخ الشيعة في لبنان

2025-10-09 17:22
يأتي إطلاق البرنامج عملًا بوصيّتَي سيد شهداء الأمة وصفيّه الهاشمي حول أولوية كتابة تاريخ الشيعة في لبنان 
13
يوسف جابر - محرر

106 مقالاً

أطلقت "مؤسّسة سيميا للإعلام الجديد" برنامج "تاريخي" الذي يتناول في سلسلة حلقات تاريخ الجماعة الشيعية في لبنان منذ 1400 سنة، وذلك خلال حفل أقامته المؤسّسة، الخميس 9 تشرين أول/أكتوبر 2025 في المركز الثقافي لبلدية الغبيري - مسرح "رسالات".

وجاء إطلاق البرنامج عملًا بوصيّتَيْ سماحة السيد الأقدس سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله (رض) وصفيّه الهاشمي السيد هاشم صفي الدين، في أولوية كتابة تاريخ الشيعة في لبنان.

ويسرد البرنامج، الذي أعدّه وقدَّمه أيمن زغيب ويُعرَض على وسائل التواصل الاجتماعي، وقائع تاريخية ووثائق تُعرَض للمرة الأولى، ويستضيف نخبة من المؤرّخين والباحثين المختصّين بالتاريخ.

