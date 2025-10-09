خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
بالصور.. إقامة مشروع "جهاد التبيين في فكر سيد شهداء الأمة" في بيروت

2025-10-09 17:30
57

في أجواء ذكرى استشهاد سيد شهداء الأمة؛ السيد حسن نصر الله (رض)، أقامت الأنشطة الثقافية في منطقة بيروت، بالتعاون مع مركز المعارف للمطالعة ودعم المكتبات مشروع "جهاد التبيين في فكر سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله (رض)"
ضمن برنامج "التعرّف على أحد الأعلام".

وتناول المشروع: 
- قراءة كتاب جهاد التبيين. 
- مشاهدة 15 فيديو قصيرًا لخطابات سيد شهداء الأمة (رض).
- مشاهدة فيديو يحكي سيرة وحياة سيد شهداء الأمة (رض).
- مسابقة إلكترونية من وحي كتاب "جهاد التبيين"، تتضمن 40 سؤالًا.
- لقاء تحت عنوان "قراءة في كتاب جهاد التبيين" مع السيد حسين قشاقش في قاعة المودة، حيث حضر قرابة 90 أخًا وأختًا، و1400 عبر البث المباشر.
- اختتم المشروع بمشاركة 1666 من الإخوة والأخوات، وتوزيع جوائز مالية بقيمة 50 مليون ليرة لبنانية و4 مصاحف ممهورة بتوقيع سيد شهداء الأمة (رض).

السيد حسن نصر الله بيروت سيد شهداء الأمة
