حزب الله وجماهير المقاومة يشيّعون الشّهيد محمود عيسى في كفرا

2025-10-09 17:57
بالهُتافات والصّرخات المندّدة بأميركا و"إسرائيل"، والمناصرة لغزّة وفلسطين، والمتمسّكة بالنّهج الحسينيّ المقاوم، شيّع حزب الله وجماهير المقاومة وبلدة كفرا الجنوبية، الشّهيد السّعيد على طريق القدس المجاهد محمود علي عيسى "أبو مصطفى" بمسيرة حاشدة وبمشاركة لفيف من العلماء، شخصيّات وفعاليّات إلى جانب عائلة الشّهيد وعوائل شهداء، وحشود لبّت نداء الوفاء لدماء الشهداء.

وتقدّمت مسيرة التّشييع سيّارات إسعاف تابعة لمديريّة جبل عامل الأولى في الدّفاع المدنيّ - الهيئة الصحّيّة الإسلاميّة، وجابت شوارع البلدة وصولًا إلى جبّانتها، قبل أن يُصلّى على الجثمان الطّاهر الذي ووري في ثرى بلدته إلى جانب من سبقه من الرّكب المبارك.

