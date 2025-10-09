خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي باحثون وكتاب عراقيون لـ"العهد": أهداف الكيان الصهيوني فشلت والمقاومة أثبتت قدرتها 

لبنان

لبنان

بالفيديو| مسيرات شعبية تأييدًا للمقاومة في مخيمات الشمال: "لبيك يا نصر الله"

2025-10-09 19:16
74
غنوة سكاف - مراسل

63 مقالاً

انطلقت مسيرات جماهيرية حاشدة في مخيمي نهر البارد والبداوي في شمال لبنان، تأييدًا لقوى المقاومة، ووفاءً لشهداء وجرحى معركة طوفان الأقصى، بمشاركة ممثلي الفصائل الفلسطينية والأحزاب الوطنية اللبنانية.

ورفع المشاركون رايات المقاومة الفلسطينية وحزب الله، تأكيدًا على وحدة الموقف المقاوم في فلسطين ولبنان، وعربون تحية للمقاومة اللبنانية التي قدمت التضحيات دفاعًا عن الشعب الفلسطيني.

وصدح المشاركون في تظاهرة مخيم نهر البارد عاليًا "لبيك يا نصر الله" وفاءً لسيد شهداء المقاومة الشهيد السيد حسن نصر الله، وتحية من أبناء المخيم لأبناء المقاومة الذين ضحّوا بدمائهم فداءً للقضية الفلسطينية.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة غزة المخيمات الفلسطينية في لبنان السيد حسن نصر الله المقاومة طرابلس والشمال سيد شهداء الأمة
إقرأ المزيد
المزيد
بالفيديو| مسيرات شعبية تأييدًا للمقاومة في مخيمات الشمال:
بالفيديو| مسيرات شعبية تأييدًا للمقاومة في مخيمات الشمال: "لبيك يا نصر الله"
لبنان منذ ساعتين
حفل تأبيني في الذكرى السنوية الأولى لشهداء أولي البأس من شعبة الرسول الأعظم (ص)
حفل تأبيني في الذكرى السنوية الأولى لشهداء أولي البأس من شعبة الرسول الأعظم (ص)
لبنان منذ 3 ساعات
حزب الله وجماهير المقاومة يشيّعون الشّهيد محمود عيسى في كفرا
حزب الله وجماهير المقاومة يشيّعون الشّهيد محمود عيسى في كفرا
لبنان منذ 3 ساعات
بالصور.. إقامة مشروع
بالصور.. إقامة مشروع "جهاد التبيين في فكر سيد شهداء الأمة" في بيروت
لبنان منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
الحية يعلن التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب وانسحاب قوات الاحتلال
الحية يعلن التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب وانسحاب قوات الاحتلال
فلسطين منذ 3 دقائق
باحثون وكتاب عراقيون لـ
باحثون وكتاب عراقيون لـ"العهد": أهداف الكيان الصهيوني فشلت والمقاومة أثبتت قدرتها 
خاص العهد منذ ساعة
بالفيديو| مسيرات شعبية تأييدًا للمقاومة في مخيمات الشمال:
بالفيديو| مسيرات شعبية تأييدًا للمقاومة في مخيمات الشمال: "لبيك يا نصر الله"
لبنان منذ ساعتين
حزب الله وجماهير المقاومة يشيّعون الشّهيد محمود عيسى في كفرا
حزب الله وجماهير المقاومة يشيّعون الشّهيد محمود عيسى في كفرا
لبنان منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة