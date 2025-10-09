Your browser does not support the video tag.

انطلقت مسيرات جماهيرية حاشدة في مخيمي نهر البارد والبداوي في شمال لبنان، تأييدًا لقوى المقاومة، ووفاءً لشهداء وجرحى معركة طوفان الأقصى، بمشاركة ممثلي الفصائل الفلسطينية والأحزاب الوطنية اللبنانية.

ورفع المشاركون رايات المقاومة الفلسطينية وحزب الله، تأكيدًا على وحدة الموقف المقاوم في فلسطين ولبنان، وعربون تحية للمقاومة اللبنانية التي قدمت التضحيات دفاعًا عن الشعب الفلسطيني.

وصدح المشاركون في تظاهرة مخيم نهر البارد عاليًا "لبيك يا نصر الله" وفاءً لسيد شهداء المقاومة الشهيد السيد حسن نصر الله، وتحية من أبناء المخيم لأبناء المقاومة الذين ضحّوا بدمائهم فداءً للقضية الفلسطينية.

