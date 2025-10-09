أعلن رئيس حركة حماس في غزة ورئيس وفدها المفاوض خليل الحية، مساء الخميس 9/10/2025، عن "التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب والعدوان على [الشعب الفلسطيني] والبدء بتنفيذ وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال "الإسرائيلي" من قطاع غزة".

وأكد الحية في كلمة مصورة، أن الاتفاق يشمل أيضًا دخول المساعدات وفتح معبر رفح في الاتجاهين وتبادل الأسرى.

وقال: "سيتم إطلاق سراح 250 من أسرى المؤبدات و1700 من الأسرى؛ أبناء قطاع غزة الذين تم اعتقالهم بعد السابع من (تشرين الأول)/أكتوبر، فضلًا عن إطلاق سراح الأطفال والنساء جميعًا".

وأضاف الحية: "تسلّمنا ضمانات من الوسطاء ومن الإدارة الامريكية تؤكد أن الحرب انتهت بشكل تام".

وأوضح الحية، أن "العالم وقف مذهولًا أمام ما بذله الشعب الفلسطيني من عطاء وتضحية وثبات وصبر واحتساب"، وقال: "أهالي قطاع غزة خاضوا حربًا لم يشهد لها العالم مثيلًا، وتصدوا لطغيان العدو وبطش جيشه ومجازره"، ولفت إلى أن "أهالي غزة وقفوا كالجبال لم تفتر لهم عزيمة في وجه القتل والنزوح والجوع وفقدان الأهل وخسارة البيوت".

وتابع: "في ذكرى معركة 7 أكتوبر المجيدة نحيي شهداءنا من القادة مفجري الطوفان هنية والعاروري والسنوار والضيف"، وقال: "كما كنتم رجالًا في القتال، كان إخوانكم رجالًا على طاولة المفاوضات واضعين مصلحة شعبنا وحقن دمائه نصب أعيننا منذ اللحظة الأولى للمعركة"، وأضاف: "غير أن هذا العدو المجرم ماطل وارتكب المجازر تلو المجازر، وأجهض جهود الوسطاء؛ المحاولة تلو المحاولة، وعندما بدأنا وقفًا لإطلاق النار في السابع عشر من (كانون الثاني) يناير الماضي سرعان ما انقلب على الاتفاق ليؤكد سياسته الدائمة بخرق الاتفاقات ونقض العهود واختلاق الأكاذيب".

وأردف الحية: "ورغم كل ذلك واصلنا التفاوض غير المباشر، والذي أخذ فترات طويلة من المماطلة والتراجع والإفشال في كل محاولة، لكننا لم نوقف بذل كل جهد ممكن لوقف العدوان وإنهاء حرب الإبادة، وأخيرًا تعاملنا بمسؤولية عالية مع خطة الرئيس الأمريكي، وقدّمنا ردًّا يحقق مصلحة شعبنا وحقوق شعبنا وحقن دمائه، ويتضمن رؤيتنا لوقف الحرب، وحضر وفدنا إلى جمهورية مصر العربية متسلحًا بالمسؤولية والإيجابية، بما مكننا نحن وقوى المقاومة من إنجاز اتفاق نقدمه لشعبنا العزيز".

وقال: "نعلن اليوم التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب والعدوان على شعبنا والبدء بتنفيذ وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال ودخول المساعدات وفتح معبر رفح في الاتجاهين وتبادل الأسرى، حيث سوف يطلق سراح 250 من أسرى المؤبدات و1700 من الأسرى؛ أبناء قطاع غزة الذين تم اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر فضلًا عن إطلاق سراح الأطفال والنساء جميعًا".

وأكد الحية تسلُّم الحركة "ضمانات من الوسطاء والإدارة الأمريكية"، وقال: "أكدوا جميعًا أن الحرب انتهت بشكل تام"، وأضاف: "سنواصل العمل مع جميع القوى الوطنية والإسلامية استكمالًا لباقي الخطوات".

وفي ختام كلمته أعرب الحية عن بالغ التقدير لكل من شارك الفلسطينيين الدمَ والمعركةَ من أبناء الأمة "في اليمن ولبنان والعراق وإيران، ولمن تضامن [مع غزة] من الأحرار في أنحاء العالم"، كما تقدّم بـ "التقدير العميق للإخوة الوسطاء في مصر وقطر وتركيا".

وأضاف: "نخص بالتقدير المتضامنين في قوافل الإسناد والحرية برًا وبحرًا وكل من أسهم معنا بكلمة حق".

