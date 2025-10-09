خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الجزائر تفوز على الصومال وتتأهل لكأس العالم 2026
الجزائر تفوز على الصومال وتتأهل لكأس العالم 2026

2025-10-09 22:22
حجز المنتخب الجزائري بطاقة التأهل لكأس العالم 2026 للمرة الخامسة في تاريخه بعد فوز سهل على الصومال (3-صفر) مساء الخميس 9/10/2025 ضمن الجولة التاسعة قبل الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

وعلى ملعب "ميلود هدفي" في وهران، بكّر محاربو الصحراء بافتتاح باب التسجيل عن طريق محمد أمين عمورة في الدقيقة السادسة بعد صناعة من رياض محرز.

وعزز محرز تقدم "الخضر" في الدقيقة 19 بعد صناعة من فارس شايبي.

وفي الدقيقة 57، عاد عمورة مجددًا لهز الشباك بعد صناعة من محرز.

وبهذه النتيجة رفع المنتخب الجزائري رصيده إلى 22 نقطة في صدارة المجموعة السابعة.

