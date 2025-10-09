خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

بالصور| مجلس عزاء فاطمي في العتبة المقدسة للسيدة خولة (ع) في بعلبك 
لبنان

بالصور| مجلس عزاء فاطمي في العتبة المقدسة للسيدة خولة (ع) في بعلبك 

2025-10-09 22:31
47
بلال الموسوي - مراسل

85 مقالاً

أحيَت العتبة المقدسة للسيدة خولة (ع) في مدينة بعلبك، مساء الخميس 9 تشرين أول/أكتوبر 2025، الليلة الفاطمية الأولى بمجلس عزاء في ذكرى شهادة السيدة الزهراء (عليها السلام)، بحضور حشد من المؤمنين.

افتتح المجلس بتلاوة جماعية لآيات من القرآن الكريم، ثم قرأ الشيخ محمد نبيل أمهز السيرة الفاطمية، فتناول فيها مظلوميتها وأبعادها العقائدية والتاريخية، مسلِّطًا الضوء على الدور المحوري للسيدة الزهراء (ع) في الدفاع عن الإسلام والولاية.

واختُتِم المجلس بفقرة لطميات قدّمها الرادود حسين خير الدين، حيث تفاعل الحضور بخشوع وتَأثُّر مع اللطم الحسيني الذي عبَّر عن الحزن العميق في هذه المناسبة الأليمة.

تجدر الإشارة إلى أنّ إحياء الليالي الفاطمية مستمر ضمن برنامج العتبة المقدّسة السنوي لإحياء المناسبات الإسلامية.

بعلبك السيدة فاطمة الزهراء
