رياضة

فوز لبنان على بوتان 2 - 0 في التصفيات التأهيلية لكأس آسيا
رياضة

فوز لبنان على بوتان 2 - 0 في التصفيات التأهيلية لكأس آسيا

2025-10-09 22:33
فاز لبنان على بوتان 2 - 0 (الشوط الأول 0 - 0)، في المباراة التي أجريت بينهما مساء اليوم الخميس 9/10/2025 على ستاد حمد الكبير بالنادي العربي في قطر، في المرحلة الثالثة من التصفيات التكميلية المؤهلة لنهائيات كأس آسيا في كرة القدم التي تستضيفها السعودية في 2027.

وافتتح وليد شور التسجيل للبنان في الدقيقة 63 بتسديدة من مشارف المنطقة، متابعًا كرة أخفق حارس بوتان في تشتيتها.

وأضاف جهاد أيوب إصابة التعزيز في الدقيقة 90 + 4 بكرة أرضية سددها من زاوية الصندوق اليسرى.

ويلتقي المنتخبان الثلاثاء المقبل على ملعب سعود بن عبد الرحمن التابع لنادي الوكرة.

لبنان كرة القدم الرياضة آسيا
