خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي الصبر حليف النصر .. الغزّاوِيّون مع المقاومة رغم الدمار

فلسطين

فلسطين

"إسرائيل" تُواصل انتهاك وقف إطلاق النار في غزّة وعشرات الشهداء

2025-10-10 10:23
استهداف متكرّر للأحياء السكنية
69

على الرغم من إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" قصفه لمناطق مختلفة من قطاع غزّة، موقعًا مزيدًا من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، في خرق واضح للتهدئة المعلنة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 27 فلسطينيًا، خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم 8 سقطوا في اليوم الأول من وقف إطلاق النار، فيما جرى انتشال جثامين آخرين من مناطق انسحبت منها الدبابات "الإسرائيلية" أو توفوا متأثرين بجراحهم.

هذا؛ واستشهد 4 فلسطينيين وأصيب 9 آخرون، وما يزال العشرات في عداد المفقودين، جراء قصف استهدف منزلًا لعائلة غبون في شارع الثلاثيني في مدينة غزّة، مقابل مخبز السلطان. جيش الاحتلال علّق على الحادث بالقول إنّ القصف "تم بطريق الخطأ". كما استشهد فلسطيني وأصيب آخر نتيجة قصف خيمة على ساحل الرشيد غرب مدينة غزّة.

وفي تطوّر جديد، صباح اليوم الجمعة، قصفت المدفعية "الإسرائيلية" الأحياء الشرقية لمدينة غزّة، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف. كما أقدم جيش الاحتلال على إحراق مبنى كلية الطب التابعة للجامعة الإسلامية داخل محور "نتساريم"، شمال وسط القطاع. وفجر اليوم الجمعة، شنّ الطيران الحربي سلسلة غارات على مدينة خان يونس، وسط تحليق مكثّف في أجواء المدينة، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين خلال الساعات الماضية.

حصيلة العدوان

ارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" المستمر، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 67,194 شهيدًا و169,890 مصابًا. أما، منذ تاريخ 18 آذار/مارس 2025 حتّى اليوم، فقد بلغ عدد الشهداء 13,598، وعدد الجرحى 57,849، في ظل تدهور الوضع الإنساني وغياب أي التزام فعلي من الجانب "الإسرائيلي" باتفاق وقف إطلاق النار.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الكيان الصهيوني غزة
إقرأ المزيد
المزيد
"إسرائيل" تُواصل انتهاك وقف إطلاق النار في غزّة وعشرات الشهداء
فلسطين منذ 3 ساعات
الحية يعلن التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب وانسحاب قوات الاحتلال
الحية يعلن التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب وانسحاب قوات الاحتلال
فلسطين منذ 16 ساعة
وقف إطلاق النار يدخل حيّز التنفيذ في غزة 
وقف إطلاق النار يدخل حيّز التنفيذ في غزة 
فلسطين منذ يوم
 فلسطينيو غزة يترقبون دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ
 فلسطينيو غزة يترقبون دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ
فلسطين منذ يوم
مقالات مرتبطة
تداعيات واسعة لـ
تداعيات واسعة لـ"اتفاق" غزة على كيان العدو 
عين على العدو منذ ساعتين
كاتب
كاتب "إسرائيلي": حماس حققت أهداف السنوار الأصلية
عين على العدو منذ ساعتين
استطلاع: بينيت دفع ثمن صمته في أثناء
استطلاع: بينيت دفع ثمن صمته في أثناء "صفقة" الأسرى غاليًا
عين على العدو منذ 3 ساعات
الصبر حليف النصر .. الغزّاوِيّون مع المقاومة رغم الدمار
الصبر حليف النصر .. الغزّاوِيّون مع المقاومة رغم الدمار
خاص العهد منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة