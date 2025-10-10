على الرغم من إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" قصفه لمناطق مختلفة من قطاع غزّة، موقعًا مزيدًا من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، في خرق واضح للتهدئة المعلنة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 27 فلسطينيًا، خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم 8 سقطوا في اليوم الأول من وقف إطلاق النار، فيما جرى انتشال جثامين آخرين من مناطق انسحبت منها الدبابات "الإسرائيلية" أو توفوا متأثرين بجراحهم.

هذا؛ واستشهد 4 فلسطينيين وأصيب 9 آخرون، وما يزال العشرات في عداد المفقودين، جراء قصف استهدف منزلًا لعائلة غبون في شارع الثلاثيني في مدينة غزّة، مقابل مخبز السلطان. جيش الاحتلال علّق على الحادث بالقول إنّ القصف "تم بطريق الخطأ". كما استشهد فلسطيني وأصيب آخر نتيجة قصف خيمة على ساحل الرشيد غرب مدينة غزّة.

وفي تطوّر جديد، صباح اليوم الجمعة، قصفت المدفعية "الإسرائيلية" الأحياء الشرقية لمدينة غزّة، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف. كما أقدم جيش الاحتلال على إحراق مبنى كلية الطب التابعة للجامعة الإسلامية داخل محور "نتساريم"، شمال وسط القطاع. وفجر اليوم الجمعة، شنّ الطيران الحربي سلسلة غارات على مدينة خان يونس، وسط تحليق مكثّف في أجواء المدينة، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين خلال الساعات الماضية.

حصيلة العدوان

ارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" المستمر، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 67,194 شهيدًا و169,890 مصابًا. أما، منذ تاريخ 18 آذار/مارس 2025 حتّى اليوم، فقد بلغ عدد الشهداء 13,598، وعدد الجرحى 57,849، في ظل تدهور الوضع الإنساني وغياب أي التزام فعلي من الجانب "الإسرائيلي" باتفاق وقف إطلاق النار.

