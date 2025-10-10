خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
حكومة العدو صادقت على "اتفاق" غزة

2025-10-10 10:40
صادقت الحكومة "الإسرائيلية"، فجر اليوم الجمعة (10 تشرين الأول/أكتوبر 2025)، على "الاتفاق" الذي يتضمن الإفراج عن الأسرى في غزّة وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين ممن حكم عليهم بالمؤبد، تمهيدًا لإنهاء الحرب.

وقد أُقِرَّ الاتفاق على الرغم من معارضة الوزراء إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش وأوريت ستروك وإسحاق فاسرلاوف وعميحاي إلياهو. وحضر الجلسة موفدا الرئيس الأميركي دونالد ترامب وستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في مستهل الجلسة: "نحن في خضم تطوّر حاسم، وبعد عامين من القتال نقترب من تحقيق أحد أهم أهدافنا وهو إعادة "المختطفين" (الأسرى) جميعًا، أحياءً وأمواتًا"؛ وفقًا لقوله.

وزير "الأمن الداخلي" السابق آفي ديختر وصف "الصفقة" بـ "الإنجاز الكبير"، بينما علّق رئيس الأركان إيال زمير قائلًا: "نحن أبطال العالم في النقد الذاتي، لكن هذا إنجاز ضخم"؛ على حد زعمه.

وعلى الرغم من معارضة سموتريتش وبن غفير إلا أنهما لا يعتزمان الانسحاب من الحكومة، ما مهّد الطريق لإقرار الاتفاق بأغلبية واضحة. وقال سموتريتش في وقتٍ سابق على منصة "X" إنه يعيش "مشاعر متناقضة"، مشيرًا إلى فرحه بعودة الأسرى، لكنّه حذّر من "تحرير جيل جديد من قادة "الإرهاب" "؛ بحسب تعبيره.

تداعيات واسعة لـ"اتفاق" غزة على كيان العدو 
كاتب "إسرائيلي": حماس حققت أهداف السنوار الأصلية
استطلاع: بينيت دفع ثمن صمته في أثناء "صفقة" الأسرى غاليًا
حكومة العدو صادقت على "اتفاق" غزة
حكومة العدو صادقت على "اتفاق" غزة
الصبر حليف النصر .. الغزّاوِيّون مع المقاومة رغم الدمار
دعوات دولية إلى الالتزام الكامل باتفاق غزة
لتلميع صورتها... "إسرائيل" تشتري المؤثرين
