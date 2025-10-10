خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي كاتب "إسرائيلي": حماس حققت أهداف السنوار الأصلية

عين على العدو

استطلاع: بينيت دفع ثمن صمته في أثناء
عين على العدو

استطلاع: بينيت دفع ثمن صمته في أثناء "صفقة" الأسرى غاليًا

2025-10-10 10:49
56

كشف استطلاع، أجرته صحيفة "معاريف الإسرائيلية"، أن الاتفاق الدراماتيكي في المرحلة الأولى من الصفقة الهادفة إلى إنهاء الحرب وإعادة جميع الأسرى، أدى إلى تعزيز قوة حزب "الليكود" بمقعدين، في مقابل تراجع حاد لحزب "القوة اليهودية" بثلاثة مقاعد بعد إعلانه معارضة الاتفاق. أما حزب "الصهيونية الدينية" فما يزال هذا الأسبوع، أيضًا، من دون نسبة الحسم.

القبول بالمرحلة الأولى من الصفقة أحدث تحولات لافتة داخل معسكر التغيير، إذ تراجع حزب نفتالي بينيت بثلاثة مقاعد ليصل إلى 19 مقعدًا فقط، وهو أدنى رقم يسجله منذ إدخاله إلى الاستطلاعات في آب/أغسطس 2024. ويُرجّح أن صمته العلني وعدم إبدائه موقفًا واضحًا من الصفقة أضرّا بشعبيته العامة.

في المقابل، قفز حزب "هناك مستقبل" بزعامة يائير لابيد بثلاثة مقاعد، في هذا الأسبوع، مدعومًا بموقف لابيد العلني والثابت الداعم لإتمام الصفقة. أما حزب "أزرق أبيض"، فلم ينجح مجددًا في تجاوز نسبة الحسم، على الرغم من النهج الرسمي الذي أبداه زعيمه بيني غانتس، خلال الأسابيع الأخيرة.

في المجمل، أظهر الاستطلاع أن تكتل الائتلاف الحكومي سجل ارتفاعًا بمقعدين ليصل إلى 51 مقعدًا، مقابل 59 مقعدًا لتكتل المعارضة، من دون احتساب الأحزاب العربية التي تحافظ على 10 مقاعد إضافية.

كما أظهر استطلاع "معاريف" أن نحو 48% من "الإسرائيليين" يعتقدون أنه بعد إتمام صفقة استعادة الأسرى يجب التوجه إلى انتخابات جديدة، في حين يرى 39% أنه لا حاجة إلى ذلك، بينما 13% لمّا يحسموا موقفهم بعد.

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني حزب الليكود نفتالي بينيت
إقرأ المزيد
المزيد
تداعيات واسعة لـ
تداعيات واسعة لـ"اتفاق" غزة على كيان العدو 
عين على العدو منذ ساعتين
كاتب
كاتب "إسرائيلي": حماس حققت أهداف السنوار الأصلية
عين على العدو منذ ساعتين
استطلاع: بينيت دفع ثمن صمته في أثناء
استطلاع: بينيت دفع ثمن صمته في أثناء "صفقة" الأسرى غاليًا
عين على العدو منذ 3 ساعات
حكومة العدو صادقت على
حكومة العدو صادقت على "اتفاق" غزة
عين على العدو منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
تداعيات واسعة لـ
تداعيات واسعة لـ"اتفاق" غزة على كيان العدو 
عين على العدو منذ ساعتين
كاتب
كاتب "إسرائيلي": حماس حققت أهداف السنوار الأصلية
عين على العدو منذ ساعتين
استطلاع: بينيت دفع ثمن صمته في أثناء
استطلاع: بينيت دفع ثمن صمته في أثناء "صفقة" الأسرى غاليًا
عين على العدو منذ 3 ساعات
"إسرائيل" تُواصل انتهاك وقف إطلاق النار في غزّة وعشرات الشهداء
فلسطين منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة