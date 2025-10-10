كشف استطلاع، أجرته صحيفة "معاريف الإسرائيلية"، أن الاتفاق الدراماتيكي في المرحلة الأولى من الصفقة الهادفة إلى إنهاء الحرب وإعادة جميع الأسرى، أدى إلى تعزيز قوة حزب "الليكود" بمقعدين، في مقابل تراجع حاد لحزب "القوة اليهودية" بثلاثة مقاعد بعد إعلانه معارضة الاتفاق. أما حزب "الصهيونية الدينية" فما يزال هذا الأسبوع، أيضًا، من دون نسبة الحسم.

القبول بالمرحلة الأولى من الصفقة أحدث تحولات لافتة داخل معسكر التغيير، إذ تراجع حزب نفتالي بينيت بثلاثة مقاعد ليصل إلى 19 مقعدًا فقط، وهو أدنى رقم يسجله منذ إدخاله إلى الاستطلاعات في آب/أغسطس 2024. ويُرجّح أن صمته العلني وعدم إبدائه موقفًا واضحًا من الصفقة أضرّا بشعبيته العامة.

في المقابل، قفز حزب "هناك مستقبل" بزعامة يائير لابيد بثلاثة مقاعد، في هذا الأسبوع، مدعومًا بموقف لابيد العلني والثابت الداعم لإتمام الصفقة. أما حزب "أزرق أبيض"، فلم ينجح مجددًا في تجاوز نسبة الحسم، على الرغم من النهج الرسمي الذي أبداه زعيمه بيني غانتس، خلال الأسابيع الأخيرة.

في المجمل، أظهر الاستطلاع أن تكتل الائتلاف الحكومي سجل ارتفاعًا بمقعدين ليصل إلى 51 مقعدًا، مقابل 59 مقعدًا لتكتل المعارضة، من دون احتساب الأحزاب العربية التي تحافظ على 10 مقاعد إضافية.

كما أظهر استطلاع "معاريف" أن نحو 48% من "الإسرائيليين" يعتقدون أنه بعد إتمام صفقة استعادة الأسرى يجب التوجه إلى انتخابات جديدة، في حين يرى 39% أنه لا حاجة إلى ذلك، بينما 13% لمّا يحسموا موقفهم بعد.

