عاد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون واللبنانية الأولى السيدة نعمت عون، صباح اليوم الجمعة (10 تشرين الأول 2025)، الجريحة أماني بزي شرارة في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، حيث تتلقى العلاج إثر إصابتها في الغارة "الإسرائيلية" التي استهدفت مدينة بنت جبيل، في 21 أيلول الماضي، وأدت إلى استشهاد أطفالها الثلاثة وزوجها شادي صبحي شرارة.

وكان في استقبال الرئيس عون والسيدة الأولى مدير المستشفى السيد جوزيف عتيق والطبيب المعالج الدكتور سمير علم الذي قدّم شرحًا مفصّلاً عن وضع السيدة بزي الصحي، ووضع ابنتها أسيل التي ما تزال في العناية الفائقة.

خلال الزيارة، أعرب الرئيس عون وعقيلته عن تضامنهما العميق مع السيدة أماني، وأكدا أن: "اللبنانيين جميعًا يقفون إلى جانبها في محنتها"، وثمّنا قدرتها على التحمل وتخطي هذه المأساة الأليمة. كما عبّرا عن أملهما في شفاء ابنتها أسيل والصلاة من أجل سلامتها.

