إيمان بشير- صحيفة "الأخبار"

يترقّب لبنان التجمّع الكشفي الأضخم على مستوى العالم، الذي يأتي في ختام أنشطة إحياء السنوية الأولى لشهيد الأمّة السيّد حسن نصر الله، وفي ذكرى مرور أربعين عاماً على تأسيس «جمعيّة كشافة الإمام المهدي».

الفعالية التي تُقيمها الكشّافة بعد غدٍ الأحد (التاسعة والنصف صباحاً) في «مدينة كميل شمعون الرياضية»، ستضمّ عشرات الآلاف من الكشفيين والكشفيات من المناطق اللبنانيّة، في تجمّع غير مسبوق، وبحضور شخصيات من مختلف الدول العربيّة. يُمثّل هذا الحدث محطّة مهمّة تضع لبنان والمنطقة على خريطة الأنشطة الكشفيّة العالميّة، في صدى متواصل للتشييع المهيب للسيّد نصر الله.

على امتداد الأراضي اللبنانيّة، شُكلّت لجان عمل تنظيميّة وعُقدت عشرات اللقاءات والاجتماعات تأهّباً للحشد الكبير، إذ تتواصل التحضيرات والاستعدادات للحدث الجماهيري منذ قرابة ثلاثة أشهر، بمشاركة أكثر 8 آلاف من المنظّمين والقادة والأفواج. إلى جانب العمل والمتابعات التنظيميّة، تعمل الجمعيّة على تأمين كلّ ما يلزم للأفواج من احتياجات، وتجهيزات إعلاميّة، تسهم في رسم مشهدية استثنائيّة، تليق بالمناسبة.

باللباس المعتمد، سيطلّ الكشفيون من المنتسبين والمتطوّعين والجرحى مجدّدين العهد، في حدث يُشكّل استفتاءً شعبيّاً، وفاءً لأربعين سنة من التضحيات، يُثبت فيها المشاركون ولاءهم لجمعيتهم ولجيل المؤسسين من القادة، لا سيّما السيّد.

لكنّ اللافت أن الأعداد المسجّلة حتى اللحظة، فاقت الأعداد المقدّرة سابقاً، إذ سيتم الإعلان عن الأرقام النهائيّة من قبل رئيس الجمعية، الشيخ نزيه فياض، قبل التجمّع المنتظر.

وفي مراجعة للتجمعات الكشفية، يُعتبر تجمّع «أجيال السيّد» الحدث الكشفي الأكبر في العالم، إذ تمّ رصد التجمعات الكشفيّة على مرّ التاريخ، ليتبيّن أن أعلى رقم قد سُجّل في الهند عام 2022 وهو 55 ألفاً، لكن بمشاركة 13 دولة في العالم (وهو العدد الرّسمي الذي يتبنّاه الموقع الرسمي للكشّافة العالميّة scout.org)، يليه التجمّع الكشفي الكبير في أميركا بـ45 ألفاً عام 2019، بمشاركة 150 دولة في العالم، وفي المرتبة الثالثة 43 ألفاً في كوريا الجنوبيّة عام 2023.

وطنيّاً، لم يتجاوز لبنان الـ10 آلاف مشارك في أي تجمع كشفيّ. كان ذلك في جبيل عام 1973 بمشاركة دول عدة، وممثلين عن جمعيات وطنيّة مختلفة.

يوم الأحد، سيحتل لبنان المرتبة الأولى لأضخم تجمّع كشفي في العالم بعد الهند. تمضي كشّافة «المهدي» بخطى ثابتة نحو الحدث الأكبر، الذي ستظلّله، وسط المدينة الرياضية، صورة عملاقة ملوّنة للسيّد نصر الله بقياس فاق الـ5 آلاف متر.

وسيُختتم الحدث بنشيد «سلام يا مهدي»، في مشهدية تحتضن عروضات تشكيليّة وفقرات فنيّة متنوّعة، وعزفاً جماعياً يحمل رقماً قياسياً من العازفين والآلات الموسيقيّة الكشفيّة، إضافة إلى قَسَم للكشفيين، ورسالة للأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم. وقد اختير «سلام يا مهدي» نظراً إلى خصوصيته وعلاقته بالسيّد نصر الله، فهو الذي واكب إنتاجه منذ البداية. وقتذاك، أُرسلت كلمات الأنشودة له، وكانت تحمل اسمه، لكنه طلب حذفه واستبداله بالشهيد القائد عماد مغنية.

السيّد الذي بكى لدى سماعه النشيد للمرة الأولى، كان قد قدّم منزله الوحيد الذي يملكه للجمعيّة، وكان الراعي الأول لها. يتابعها بدقّة واهتمام عاليين، يرسم مساراتها الأساسيّة ورؤيتها الإستراتيجيّة.

يأتي الشعار المختار للمناسبة «ليؤكد الامتداد النامي لجيل راسخ الهوية، ماضٍ على نهجه، ومستمر بحمل الأمانة»، وفقاً للجمعية. ويرمز الرقم أربعون إلى الذكرى الأربعين لتأسيس الجمعيّة، و«ما تختزنه من عطاء متواصل في تنشئة الأجيال وصناعة الأبطال وخدمة المجتمع». أما «أجيال السيد»، فهو الاسم الذي يحمل رسالة الأجيال، في السنوية الأولى لسيّد شهداء الأمة وكلّ الشهداء.

