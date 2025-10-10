Your browser does not support the video tag.

لبنان على موعد مع تجمّع كشفي هو الأضخم على مستوى العالم، تنظمه "جمعيّة كشافة الإمام المهدي (عج)" في ختام أنشطة إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد سيد شهداء الأمّة السيّد حسن نصر الله، وفي ذكرى مرور أربعين عامًا على تأسيس الجمعيّة.

الفعالية التي تُقيمها الكشّافة بعد غدٍ الأحد 12/10/2025 (التاسعة والنصف صباحًا) في "مدينة كميل شمعون الرياضية"، ستضمّ عشرات الآلاف من الكشفيين والكشفيات من مختلف المناطق اللبنانيّة، في تجمّع غير مسبوق، وبحضور شخصيات من مختلف الدول العربيّة.

بدأت التحضيرات والاستعدادات لهذا الحدث الجماهيري منذ قرابة 3 أشهر، بمشاركة أكثر من 8 آلاف من المنظّمين والقادة والأفواج. الأعداد المسجّلة حتّى اللحظة، فاقت الأعداد المقدّرة سابقًا، إذ سيتم الإعلان عن الأرقام النهائيّة من قبل رئيس الجمعية، الشيخ نزيه فيّاض، قبل التجمّع المنتظر.

يوم الأحد، سيحتل لبنان المرتبة الأولى لأضخم تجمّع كشفي في العالم. وتظلّله، وسط المدينة الرياضية، صورة عملاقة ملوّنة للسيّد نصر الله بقياس فاق الـ5 آلاف متر مربع.

وسيُختتم الحدث بنشيد "سلام يا مهدي"، في مشهدية تحتضن عروضات تشكيليّة وفقرات فنيّة متنوّعة، وعزفًا جماعيًا يحمل رقمًا قياسيًا من العازفين والآلات الموسيقيّة الكشفيّة، إضافة إلى قَسَم للكشفيين، ورسالة للأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم.

