شهدت العاصمة الإيرانية طهران وعدد من المدن الإيرانية، الجمعة 10/10/2025، مسيرات جماهيرية حاشدة بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لعملية "طوفان الأقصى" التي انطلقت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وذلك تحت شعار "بشائر النصر".

وتوافدت الحشود إلى ساحة آزادي وسط طهران، وتجمعت أمام صور ضخمة للشهداء السيد حسن نصر الله والسيد صفي الدين والجنرال قاسم سليماني، إلى جانب الأعلام الفلسطينية ورايات المقاومة، في مشهدٍ أكد وحدة الموقف الشعبي الإيراني دعمًا لفلسطين.

وفي مدن كرج وأرومية وخرمشهر، خرجت مسيرات مماثلة جابت الشوارع الرئيسة، وسط هتافات تؤكد الانتصار للمقاومة الفلسطينية ورفض التطبيع مع الكيان "الإسرائيلي"، مع دعوات لمواصلة "طريق المقاومة حتّى تحرير القدس".

وأوضح مجلس التنسيق الإعلامي الإسلامي، أن مسيرات "بشائر النصر" تأتي تعبيرًا عن التضامن الشعبي الواسع مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان "الإسرائيلي"، مشيرًا إلى أن التجمعات انطلقت عقب صلاة الجمعة في مختلف المحافظات.

وحمل المشاركون صور قادة محور المقاومة الشهداء إلى جانب الأعلام الإيرانية، في مشهد يؤكد "تجديد العهد على مواصلة دعم المقاومة حتّى تحقيق النصر الكامل".

وأكدوا أن عملية طوفان الأقصى كانت نقطة تحوّل في الصراع العربي-الصهيوني، وأن الشعب الإيراني سيبقى داعمًا لكل حركات التحرر في المنطقة.

