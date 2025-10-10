Your browser does not support the video tag.

بدأت حشود كبيرة من الفلسطينيين النازحين قسرًا إلى وسط قطاع غزة وجنوبه، الجمعة 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، بالعودة إلى مدينة غزة وشمال القطاع، مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ بعد مرور أكثر من عامَين على العدوان الصهيوني وحرب الإبادة.

وبدأ عشرات الآلاف من الفلسطينيين بالعودة إلى مدينة غزة عبر شارع الرشيد، بعد إعلان جيش الاحتلال دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في تمام الساعة 12:00 ظهرًا، وسط تحذيرات من وجود ذخائر غير منفجرة.

وقالت وزارة الداخلية في غزة، إنّ أجهزتها ستبدأ الانتشار واستعادة النظام في المناطق التي ينسحب منها الاحتلال.

وحثّت الوزارة الفلسطينيين على ضرورة "المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، والابتعاد عن أي تصرفات تشكل خطرًا على حياتهم، والتعاون مع عناصر الأجهزة الشرطية والأمنية والخدماتية".

كما دعت الوزارة المواطنين إلى الالتزام بالتوجيهات التي ستصدرها أجهزتها في الأيام المقبلة.

ومع بدء انسحاب قوات الاحتلال، صباح اليوم، من قطاع غزة، بدأ يتكشف حجم الدمار غير المسبوق في البنية التحتية والمنازل السكنية، لا سيما في مدينة غزة. وبدأ المواطنون في غزة بالعودة لتفقد منازلهم التي دمرها الاحتلال، بفعل القصف الجوي وعمليات النسف والتفجير بالمجنزرات المفخخة.

وفجر اليوم، صادقت حكومة الاحتلال، على اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة وتبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية.

