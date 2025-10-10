خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الصين تفرض رسوم ميناء خاصة على السفن الأميركية ردًّا على إجراء مماثل من واشنطن

2025-10-10 17:54
أعلنت الصين، الجمعة 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، عن أنّها ستفرض "رسومًا خاصة" على السفن الأميركية في مرافئها، ردًّا على إجراءات مماثلة أعلنت عنها الولايات المتحدة في نيسان/أبريل 2025.

وقال متحدث باسم وزارة النقل الصينية، في بيان، إنّ هذه "الرسوم الخاصة ستُفرَض على كل رحلة للسفينة إلى الصين وليس عند رُسوِّها في كل ميناء، ولن تضطرّ إلى دفع هذه الرسوم أكثر من 5 مرات في السنة".

وفيما اعتبر المتحدث أنّ "الرسوم الصينية إجراء مشروع للحفاظ على الحقوق والمصالح المشروعة لشركات الشحن الصينية، وخطوة مبرَّرة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات البحرية الصينية"، أشار إلى أنّ "الإجراءات الأميركية انتهكت بشكل خطير مبادئ التجارة الدولية ذات الصلة واتفاق النقل البحري بين الصين والولايات المتحدة، وتسبّبت في اضطرابات شديدة في التجارة البحرية بين البلدَين".

وستدخل هذه الرسوم حَيِّز التنفيذ بالتزامن مع بدء الموانئ الأميركية فرض رسوم على السفن المصنوعة في الصين، أو تلك التي تديرها شركات صينية والوافدة إلى الولايات المتحدة.

وستُطبّق هذه الرسوم بدءًا من الثلاثاء 14 تشرين الأول/أكتوبر 2025 على السفن التي تملكها أو تستأجرها شركات أميركية وتلك المصنوعة في الولايات المتحدة، وفق بيان المتحدث باسم وزارة النقل الصينية.

كما سيُفرَض على السفن الوافدة إلى الصين مبلغ 400 يوان (56 دولارًا أميركيًا) لكل طن صافٍ. وستُرفع هذه الرسوم إلى 640 يوانًا في أبريل/نيسان 2025، ومن ثمّ ستزيد على أساس سنوي.

