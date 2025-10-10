خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
لبنان

لبنان

الأمن العام يفكك شبكة تعمل لصالح العدو كانت تحضر لأعمال إرهابية

2025-10-10 18:07
الشبكة كانت تحضر لأعمال إرهابية من تفجيرات واغتيالات في الداخل اللبناني
58

أعلنت المديرية العامة للأمن العام، الجمعة 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، عن تفكيك شبكة تعمل لصالح العدو "الإسرائيلي" كانت تحضر لأعمال إرهابية من تفجيرات واغتيالات في الداخل اللبناني وتوقيف بعض أعضائها، وذلك ضمن إطار مكافحتها لشبكات التجسس.

وكشفت المديرية أنّه "بنتيجة التحقيقات، أقرّ أحد الموقوفين بمسؤولية هذه الشبكة عن تنفيذ اغتيالات سابقة طالت مسؤولين حزبيين في الجماعة الإسلامية".

على أثر ذلك، قامت المديرية العامة للأمن العام بإجراء عملية تتبع عملانية، أمنية وفنية دقيقة، أسفرت عن مداهمات في عدد من المناطق اللبنانية أسهمت في إحداها قوة من الجيش اللبناني ومديرية المخابرات، وتم ضبط عدد من الآليات والتجهيزات المستعملة وتوقيف عدد من المتورطين أبرزهم:
- اللبناني/البرازيلي م. ص
- الفلسطيني إ. ع
- اللبناني ع. ش
- اللبناني أ. غ

وأكّدت المديرية أنّه "سيتم الإعلان عن تفاصيل وملابسات القضيّة بعد اكتمال التحقيقات الجارية تحت إشراف الجهات المختصة".

الكلمات المفتاحية
لبنان الكيان الصهيوني الأمن العام
