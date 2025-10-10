زار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لبنان في زيارة رسمية، في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، على رأس وفد ضم وزير العدل السوري مظهر الويس، ورئيس جهاز الاستخبارات؛ حسين السلامة، حيث التقى رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ووزير الخارجية والمغتبرين يوسف رجي.

بداية، استقبل رجي نظيره السوري أسعد الشيباني في مقر وزارة الخارجية. وقال الشيباني بعد الاجتماع: "نحن بلدان متجاوران، وتفرض علينا الجغرافيا والتاريخ العمل سويًّا من أجل مصلحة مواطنينا".

وذكر أنّ "هذه الزيارة جاءت بتوجيه من الرئيس السوري؛ أحمد الشرع، تأكيدًا على عمق العلاقات بين البلدين". كما أعرب عن شكره "للبنان شعبًا وحكومة على استضافتهم للسوريين خلال السنوات الماضية، رغم التحديات الاقتصادية الداخلية". وأمل "أن يتم التوصل إلى حلول إنسانية لهذا الملف، تبنى على مشاعر الأخوة والصداقة التي يحملها الشعب السوري تجاه لبنان".

وفي موقف محرج ولافت، نسيَ رجي اسم نظيره السوري خلال الترحيب به!

إثر ذلك، توجه الشيباني للقاء الرئيس عون في قصر بعبدا. وأبلغ رئيس الجمهورية وزيرَ الخارجية السوري أنّ "لبنان يتطلع إلى تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتفعيل التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يحقق الاستقرار في كل من لبنان وسورية".

واعتبر الرئيس عون أنّ "تعميق العلاقات الثنائية وتطويرها يتم من خلال تأليف لجان مشتركة تبحث في كل الملفات العالقة، وأهمّها الاتفاقات المعقودة بين البلدين، والتي تحتاج حتمًا إلى إعادة درس وتقييم".

وأشار إلى أنّ "القرار السوري بتعليق العمل بالمجلس الأعلى اللبناني السوري يستوجب تفعيل العلاقات الديبلوماسية، وننتظر في هذا الإطار تعيين سفير سوري جديد في لبنان لمتابعة كل المسائل من خلال السفارتين اللبنانية والسورية في كل من دمشق وبيروت".

وأوضح الرئيس عون، أنّ "الوضع على الحدود اللبنانية السورية بات أفضل من السابق"، ولفت إلى أنّ هناك مسائل تستوجب المعالجة سبق أن اتفق عليها "مع الرئيس السوري خلال لقاءين سابقين في القاهرة والدوحة، أبرزها موضوع الحدود البرية والبحرية، وخط الغاز، ومسألة الموقوفين"، وأن الدولة اللبنانية بصدد العمل "على درس كل هذه القضايا انطلاقًا من المصلحة المشتركة".

بدوره، جدد الوزير الشيباني التأكيد على "سيادة لبنان والحرص على إقامة علاقات متينة قائمة على الاحترام والتعاون"، كما جدد دعوة الشرع للرئيس عون لزيارة سورية.

وفي ختام زيارة الوفد السوري إلى لبنان، عُقد في السراي الحكومي اجتماعٌ بين رئيس الوزراء نواف سلام، ونائب رئيس الوزراء؛ طارق متري، ووزير الخارجية يوسف رجي، ووزير العدل عادل نصّار، مع وزيري الخارجية والعدل السوريين، والوفد المرافق.

وبحسب رئاسة مجلس الوزراء، فإنّ "اللقاء الذي جرى في أجواء إيجابية وبنّاءة، تناول مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين لبنان وسورية، حيث تمّ التأكيد على الرغبة المشتركة في فتح صفحة جديدة قائمة على الاحترام المتبادل، وحسن الجوار، وصون سيادة كلٍّ من البلدين واستقلال قرارهما الوطني".

وشكّل الاجتماع "مناسبة للتداول في عدد من الملفات المشتركة، من بينها ضبط الحدود والمعابر ومنع التهريب، وتسهيل العودة الآمنة والكريمة للاجئين السوريين بالتنسيق مع الأمم المتحدة والدول الصديقة، إضافةً إلى ملف الموقوفين السوريين في لبنان والمفقودين اللبنانيين في سورية".

كما تمّ التطرّق، وفق رئاسة مجلس الوزراء إلى "إعادة النظر في الاتفاقيات الثنائية بما يعزّز المصلحة المتبادلة ويواكب المتغيّرات، وإلى إمكانيات تعزيز التعاون الاقتصادي وإعادة الإعمار في سورية بما يتيح للبنان الإسهام في هذا المسار من خلال خبراته وقدراته".

وقال سلام خلال اللقاء: إنّ "لبنان حريص على بناء علاقات سليمة ومتوازنة مع سورية، على قاعدة التعاون بين دولتين مستقلتين تربطهما الجغرافيا والتاريخ".

من جهته، أعرب الوفد السوري عن "تقديره لجهود الحكومة اللبنانية ورغبتها الصادقة في تطوير العلاقات الثنائية"، مؤكّدًا استعداد دمشق لمواصلة التنسيق والعمل المشترك في مختلف المجالات بما يخدم المصلحة العامة للبلدين".

