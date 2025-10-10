أكّد الرئيس التركي؛ رجب طيب أردوغان، أنّ بلاده "ستقف عائقًا أمام أيّ محاولة "إسرائيلية" لعدم الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة"، مشدّدًا على أنّ "تركيا ستبذل قُصارى جهدها من أجل إعادة إعمار القطاع".

وقال أردوغان، في كلمة له بمناسبة افتتاح العام الأكاديمي الجديد في العاصمة التركية أنقرة: "من المهم تطبيق كل بنود الاتفاق"، معلنًا عن أنّ "تركيا ستتسلّم مسؤولية المشاركة في مراقبة تنفيذ الاتفاق لضمان التزام جميع الأطراف".

وأضاف: "نأمل بألّا تعود "إسرائيل" إلى ارتكاب الأخطاء السابقة، وسنعمل بكل الوسائل المُتاحة لضمان التزامها الكامل بالاتفاق".

وذكَّر أردوغان بـ"سجل "إسرائيل" مع الاتفاقات الدولية"، قائلًا: "إنّ لـ"إسرائيل" سجلًّا حافلًا في عدم احترام مواثيقها، ومعروفٌ أنّها تذرّعت في السابق بأسباب تافهة لعدم الوفاء بالاتفاقات".

وفيما حذّر من أنّ "الرجوع إلى أجواء الإبادة الجماعية في غزة سيكون له ثمن باهظ جدًّا"، دعا الرئيس التركي المجتمع الدولي إلى "تَحمُّل مسؤولياته للحفاظ على الهدوء واستمرار وقف إطلاق النار".

كما أكّد أردوغان "التزام تركيا بدعم إعادة الإعمار ومساندة الشعب الفلسطيني سياسيًّا وإنسانيًّا"، ودعا إلى "تكثيف الجهود الدولية لمنع أيّ انتكاسة قد تُعيد المنطقة إلى مربّع التصعيد".

وكانت حكومة الاحتلال الصهيوني قد صادقت على اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة وتبادل الأسرى مع فصائل المقاومة الفلسطينية، وبالتالي دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، وتَوقُّف حرب الإبادة الجماعية على القطاع التي دامت لعامَين، وذلك بناءً على خطّة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أعلن، مساء الثلاثاء 7 تشرين الأول/أكتوبر 2025، عن "انتهاء الحرب في قطاع غزة".

