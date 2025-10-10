خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
سرايا القدس تكشف عن عمليات نفذتها ضد جيش العدو قبل وقف إطلاق النار في غزة
سرايا القدس تكشف عن عمليات نفذتها ضد جيش العدو قبل وقف إطلاق النار في غزة

2025-10-10 19:15
أعلنت سرايا القدس، الجمعة 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، عن سلسلة عمليات نفذتها ضد قوات جيش العدو الصهيوني في قطاع غزة، قبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.

في التفاصيل، أوضحت سرايا القدس، أنّ مجاهديها "الأبطال أبلغوا بعد عودة الاتصال بهم أنّهم تمكنوا من تنفيذ عدد من المهام خلال الأيام الماضية".

وقالت: "تمكنوا (المجاهدون) بالاشتراك مع مجاهدي القسام من تدمير ناقلة جند صهيونية بتفجير عبوة (ثاقب - خرقية) شديدة الانفجار -مزروعة مسبقًا- في منطقة المنتزه الشمالي شمال غرب مخيم الشاطئ بمدينة غزة، بتاريخ 08-10-2025".

وأكّدت سرايا القدس "تدمير آلية عسكرية صهيونية من نوع "ميركافا 4" بتفجير عبوة ثاقب شديدة الانفجار -مزروعة مسبقًا- في محيط المنتزه الشمالي شمال غرب مخيم الشاطئ بمدينة غزة، بتاريخ 09-10-2025".

إلى ذلك، كشفت أيضًا عن "تدمير جرافة عسكرية صهيونية من نوع "D9" بتفجير عبوة ثاقب -مزروعة مسبقًا- محيط صالة البيسان في مخيم الشاطئ بمدينة غزة، بتاريخ 29-09-2025".

الكيان الصهيوني غزة سرايا القدس
