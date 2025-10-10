أعلنت سرايا القدس، الجمعة 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، عن سلسلة عمليات نفذتها ضد قوات جيش العدو الصهيوني في قطاع غزة، قبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.

في التفاصيل، أوضحت سرايا القدس، أنّ مجاهديها "الأبطال أبلغوا بعد عودة الاتصال بهم أنّهم تمكنوا من تنفيذ عدد من المهام خلال الأيام الماضية".

وقالت: "تمكنوا (المجاهدون) بالاشتراك مع مجاهدي القسام من تدمير ناقلة جند صهيونية بتفجير عبوة (ثاقب - خرقية) شديدة الانفجار -مزروعة مسبقًا- في منطقة المنتزه الشمالي شمال غرب مخيم الشاطئ بمدينة غزة، بتاريخ 08-10-2025".

وأكّدت سرايا القدس "تدمير آلية عسكرية صهيونية من نوع "ميركافا 4" بتفجير عبوة ثاقب شديدة الانفجار -مزروعة مسبقًا- في محيط المنتزه الشمالي شمال غرب مخيم الشاطئ بمدينة غزة، بتاريخ 09-10-2025".

إلى ذلك، كشفت أيضًا عن "تدمير جرافة عسكرية صهيونية من نوع "D9" بتفجير عبوة ثاقب -مزروعة مسبقًا- محيط صالة البيسان في مخيم الشاطئ بمدينة غزة، بتاريخ 29-09-2025".

