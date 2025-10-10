خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
وثائقي "تاريخي".. الوجود الشيعي في لبنان حكاية عمرها 1400 عامٍ 

2025-10-10 19:57
يوسف جابر - محرر

أطلقت مؤسسة سيميا للإعلام الجديد وثائقيًا جديدًا تحت عنوان "تاريخي"، يروي في سلسلة حلقات على وسائل التواصل الاجتماعي تاريخ المسلمين الشيعة في لبنان منذ أكثر من 1400 عام.

ويأتي إطلاق البرنامج عملًا بوصيّتَيْ سماحة سيد شهداء الأمة؛ السيد حسن نصر الله، والشهيد الهاشمي؛ السيد هاشم صفي الدين اللذين حرصا على حفظ تاريخ المسلمين الشيعة في لبنان وروايته للناس من مصادر ومراجع علمية موثوقة دون تحريض على جهة أو طائفة.

