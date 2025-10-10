Your browser does not support the video tag.

أطلقت مؤسسة سيميا للإعلام الجديد وثائقيًا جديدًا تحت عنوان "تاريخي"، يروي في سلسلة حلقات على وسائل التواصل الاجتماعي تاريخ المسلمين الشيعة في لبنان منذ أكثر من 1400 عام.

ويأتي إطلاق البرنامج عملًا بوصيّتَيْ سماحة سيد شهداء الأمة؛ السيد حسن نصر الله، والشهيد الهاشمي؛ السيد هاشم صفي الدين اللذين حرصا على حفظ تاريخ المسلمين الشيعة في لبنان وروايته للناس من مصادر ومراجع علمية موثوقة دون تحريض على جهة أو طائفة.

الكلمات المفتاحية