أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن وصول 17 شهيدًا و71 جريحًا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما دعا مسؤولون، في "أونروا" ومستشفيات غزة والمنظمات الأهلية في القطاع، إلى الإسراع في إدخال المساعدات والغذاء والدواء.

وقالت الوزارة، في تقريرها اليومي، الجمعة 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025: "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة".

وأشارت إلى "وصول 5 من جرحى "المساعدات" إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية"، معلنةً عن "ارتفاع العدد الإجمالي لشهداء "لقمة العيش"، ممن وصلوا إلى المستشفيات، إلى 2,615 شهيدًا وأكثر من 19,182 إصابة".

وذكَرت أنّ "حصيلة العدوان "الإسرائيلي" ارتفعت إلى 67,211 شهيدًا و 169,961 إصابة منذ 7 (تشرين الأول) أكتوبر 2023"، مضيفةً أنّ "حصيلة الشهداء والإصابات بلغت، منذ 18 (آذار) مارس 2025 حتى اليوم، 13,598 شهيدًا و 57,849 إصابة".

وفي سياق متصل، أعلن المدير العام للمستشفيات في قطاع غزة، محمد زقوت، عن "فقدان 1700 من الأطباء الاستشاريين والممرّضين بفعل الحرب"، مشيرًا إلى "تحدّيات كبيرة تُفرَض على القطاع الصحي، حيث ما زال آلاف الجرحى في المستشفيات".

وأضاف زقوت، في تصريح، الجمعة: "نحاول إنقاذ المرضى، وترميم المستشفيات يحتاج إلى وقت كبير. المرضى بالآلاف، ولا نجد أدوية لمعالجة مرضى السرطان والسكري، وتلك الخاصة بالحوامل".

وتابع قائلًا: "طلبنا إدخال الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية والمواد الخاصة بأقسام الأشعة. من الممكن أنْ يدخل بعض من النواقص الخاصة بالمستشفيات بحلول يوم غد".

من جهته، قال المتحدث باسم "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (أونروا) التابعة للأمم المتحدة، جوناثان فولر: "الناس في قطاع غزة يحتاجون إلى الغذاء والدواء"، ونبّه إلى أنّ "الوضع يتغيّر كل لحظة"، قائلًا: "العراقيل بشأن فتح معابر قطاع غزة يجب أنْ تُرفَع، ويجب أنْ تعود الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة فورًا".

وأضاف: "لدينا 6 آلاف شاحنة مساعدات جاهزة للدخول إلى غزة. ننتظر الإشارة للبدء بتوزيع المساعدات في القطاع، ولدينا مخازن في مصر والأردن".

وتابع قوله: "أكثر من 170 من الفرق العاملة لدينا قُتِلوا خلال الحرب، وكان لدينا 12 ألف عامل على الأرض في قطاع غزة. "إسرائيل" تطبّق قوانين منذ العام الماضي تمنع التنسيق بيننا وبينها".

من ناحيته، قال رئيس "شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في قطاع غزة"، أمجد الشوّا، إنّ "الإمكانات محدودة بشأن خدمات فتح الطرق وانتشال الجثامين".

وأضاف: "ننتظر تطبيق البروتوكول الإنساني الخاص بإدخال الخيام. ننتظر إدخال المساعدات، وقمنا باتصالات لترتيب عودة النازحين. نحتاج إلى إدخال المواد الطبية والعمل على إجلاء المرضى. يجب تأمين حاجات عودة النازحين سريعًا".

وأمل الشوّا بـ"الاستجابة لتأمين المياه والخدمات الإنسانية".

