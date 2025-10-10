خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
إندونيسيا تمنع دخول لاعبين صهاينة ودعوة أممية لاستبعاد كيان الاحتلال دوليًّا
إندونيسيا تمنع دخول لاعبين صهاينة ودعوة أممية لاستبعاد كيان الاحتلال دوليًّا

2025-10-10 20:46
رفضت إندونيسيا، الجمعة 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، منح تأشيرات للاعبي جمباز صهاينة، مما يكلفهم خسارة مكان في بطولة عالمية في جاكرتا هذا الشهر، في حين طالبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحقوق الثقافية باستبعاد كيان الاحتلال من المنافسات الرياضية الدولية.

وكان من المقرر أن يُشارك الفريق الصهيوني في بطولة العالم للجمباز الفني في الفترة من 19 إلى 25 تشرين الأول/أكتوبر الجاري في إندونيسيا.

وقال وزير الشؤون القانونية الإندونيسي يوسريل إيزا ماهيندرا، إن بلاده قررت عدم إصدار تأشيرات للرياضيين الصهاينة، عازيًا ذلك إلى اعتراضات من جماعات مثل مجلس علماء الدين الإسلامي وحكومة جاكرتا.

وأضاف يوسريل في بيان أنّ القرار يتماشى مع سياسة إندونيسيا المتمثلة في عدم إقامة علاقات مع "إسرائيل" حتى تعترف باستقلال دولة فلسطين وسيادتها الكاملة.

في السياق، قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحقوق الثقافية، ألكسندرا زانتاكي، إنّ الوقت قد حان لاستبعاد "إسرائيل" من المنافسات الرياضية الدولية، بمعزل عن أي "خطة سلام"، وذلك ردًا على ما فعله كيان الاحتلال من عدوان ومجازر وإبادة في قطاع غزة.

وقالت زانتاكي: "قررنا أن نتحدث؛ لأننا لا نستطيع التصرف كأن الأمور طبيعية، وكذلك لا يمكن لاتحادات كرة القدم أن تتصرف بهذه الطريقة. مع الأسف، المؤسسات الرياضية لا تبادر بالتحرك في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان، لكننا هنا لا نتحدث عن انتهاكات عادية، بل عن جريمة استثنائية وغير مسبوقة".

