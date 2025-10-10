خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي النائب الموسوي: سنحمل راية المقاومة حتى تحقيق النصر الكامل

فلسطين

بالصور| حجم الدمار في غزة يتكشّف مع انسحاب قوات الاحتلال
فلسطين

بالصور| حجم الدمار في غزة يتكشّف مع انسحاب قوات الاحتلال

2025-10-10 20:56
41

بدأ يتكشف حجم الدمار غير المسبوق في البنية التحتية والمنازل السكنية في قطاع غزة، لا سيما في مدينة غزة، بعد أن بدأت قوات الاحتلال الصهيوني، صباح الجمعة 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، بالانسحاب من القطاع.

وبعد انسحاب آليات الاحتلال ودخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، بدأ المواطنون في غزة بالعودة لتفقد منازلهم التي دمرها الاحتلال، بفعل القصف الجوي وعمليات النسف والتفجير بالمجنزرات المفخخة.

ودمّرت قوات الاحتلال آلاف المنازل بشكل كامل، وجرّفت الطرقات في مناطق النفق واليرموك والجلاء والشيخ رضوان والنصر والشفاء ومخيم الشاطئ وتل الهوا والصبرة بمدينة غزة.

وحوّل جيش الاحتلال تلك المناطق في مدينة غزة إلى خراب ودمار غير مسبوق، في مشهد هدف إلى طمس معالمها.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي بثتها وسائل الإعلام اليوم، حجم الدمار الهائل في تلك المناطق، كأن زلزالًا أصابها، وحولها إلى دمار وخراب، ما يدلل على وحشية الاحتلال وإجرامه.

وبينت المقاطع مشاهد مأساوية لأحياء ومربعات سكنية سوّتها آليات الاحتلال بالأرض، فضلًا عن تجريف شوارعها.

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ارتكبت قوات الاحتلال جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، أدت إلى استشهاد أكثر من 67 ألف مواطن، وإصابة نحو 170 ألف آخرين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 مواطنًا بينهم 154 طفلًا.

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني غزة الإبادة الجماعية
إقرأ المزيد
المزيد
حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية: نرفض بشكل قاطع أيّ وصاية أجنبية
حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية: نرفض بشكل قاطع أيّ وصاية أجنبية
فلسطين منذ 22 دقيقة
أبو مرزوق: لن نقبل ببقاء الاحتلال والمرحلة المقبلة تتعلّق بالمشروع الوطني 
أبو مرزوق: لن نقبل ببقاء الاحتلال والمرحلة المقبلة تتعلّق بالمشروع الوطني 
فلسطين منذ 39 دقيقة
بالصور| حجم الدمار في غزة يتكشّف مع انسحاب قوات الاحتلال
بالصور| حجم الدمار في غزة يتكشّف مع انسحاب قوات الاحتلال
فلسطين منذ ساعتين
دعوات للإسراع في إدخال الغذاء والدواء إلى غزة
دعوات للإسراع في إدخال الغذاء والدواء إلى غزة
فلسطين منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية: نرفض بشكل قاطع أيّ وصاية أجنبية
حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية: نرفض بشكل قاطع أيّ وصاية أجنبية
فلسطين منذ 22 دقيقة
"فلسطين القضية المركزية".. ندوة في بعلبك أكدت صمود المقاومة ووحدة الفصائل
لبنان منذ 28 دقيقة
أماني: مستقبل
أماني: مستقبل "إسرائيل" مظلم جدًّا والهجوم على قطر غَيَّر المعالم الفكرية لدول كثيرة
لبنان منذ 32 دقيقة
أبو مرزوق: لن نقبل ببقاء الاحتلال والمرحلة المقبلة تتعلّق بالمشروع الوطني 
أبو مرزوق: لن نقبل ببقاء الاحتلال والمرحلة المقبلة تتعلّق بالمشروع الوطني 
فلسطين منذ 39 دقيقة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة