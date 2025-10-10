خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
النائب الموسوي: سنحمل راية المقاومة حتى تحقيق النصر الكامل
النائب الموسوي: سنحمل راية المقاومة حتى تحقيق النصر الكامل

2025-10-10
بلال الموسوي - مراسل

قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة؛ النائب إبراهيم الموسوي، الجمعة 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025: "إننا سنحمل راية المقاومة حتى تحقيق النصر الكامل".

كلام الموسوي جاء خلال إحياء حزب الله وأهالي بلدة النبي شيث في البقاع الذكرى السنوية الأولى لشهداء معركة أولي البأس، في احتفال حضره حشد من الفعاليات الحزبية والدينية والاجتماعية.

وقال النائب الموسوي إنّ: "الشهداء الذين سقطوا في سبيل القضية الفلسطينية هم مَن أعاد للأمة عزّتها وكرامتها"، مشيرًا إلى أنّ "ما نعيشه اليوم هو ثمرة تضحياتهم وصبر عائلاتهم". 

وأضاف: "نحن أمام قضيّة وجود لا حدود. "إسرائيل" كيان شرّ مطلق، كما قال الإمام موسى الصدر، وهي غدة سرطانية كما وصفها الإمام الخميني، ولا يمكن لأي كلام أو خطاب أن يتجاوز هذين التوصيفين الحاسمين".

وتابع النائب الموسوي: "إنّ المقاومة الإسلامية جسّدت المعنى الحقيقي للالتزام بنهج أهل البيت، وجعلت من فلسطين بوصلتها الأولى، ونحن نفتخر أننا أبناء هذا النهج ورفقاء درب الشهداء. كل من تخاذل أو صمت عن مجازر غزة شريك في الجريمة، والموقف الحقيقي هو إلى جانب المقاومة التي تقدم الدم دفاعًا عن الأمة".

وشدّد على أنّ "كل محاولات فرض الذل على أمتنا، سواء من الأميركي أو من حلفائه في المنطقة، ستتحطم أمام إرادة شعوبنا، أمام دماء الشهداء، وأمام صبر الأمهات والآباء الذين قدّموا أبناءهم فداءً للكرامة والعزة".

وختم قائلًا: "نحن لن نبدل تبديلًا، ولن نخذل هذه الدماء الطاهرة، وسنحمل راية المقاومة حتى تحقيق النصر الكامل؛ لأن خيارنا هو كربلاء، ونداءنا الدائم: هيهات منا الذلة".

هذا، واختتم الحفل بمجلس عزاء حسيني للقارئ الشيخ خير الدين شريف.

