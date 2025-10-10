خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي المصالح الأميركية لا تتماشى مع رغبات اليمين "الإسرائيلي"

رياضة

البرازيل تحقّق فوزًا ساحقًا على كوريا الجنوبية 
رياضة

البرازيل تحقّق فوزًا ساحقًا على كوريا الجنوبية 

2025-10-10 21:39
26

فازت البرازيل على مضيفتها كوريا الجنوبية بنتيجة ساحقة، خمسة أهداف مقابل صفر، في مباراة ودية لكرة القدم جرت، الجمعة 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، هيمن فيها الفريق الزائر بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على ملعب سيول كأس العالم.

وافتتح الجناح إستيفاو (18 عامًا) التسجيل للبرازيل في الدقيقة 13 بتسديدة من مدى قريب، بعد تمريرة متقنة من برونو غيمارايش.

وبعد سلسلة ساحرة من التمريرات، ضاعفت البرازيل تقدُّمها في الدقيقة 41 عن طريق رودريغو الذي أطلق تسديدة منخفضة ليختتم مجهودًا جماعيًّا رائعًا لأبطال العالم لـ 5 مرات.

واستمرّت هيمنة البرازيل بعد الاستراحة بين شوطَي المباراة، واستفاد إستيفاو من تمريرة خطأ من كيم مين - غاي في الدقيقة 47، ليسجّل هدفه الثاني.

وأضاف رودريغو الهدف الرابع بعد هجمة سريعة قادها فينيسيوس جونيور الذي اختتم خماسية البرازيل من هجمة مرتدة أخرى في الدقيقة 77.

وسلّطت النتيجة الضوء على الديناميكية الهجومية التي تتمتّع بها البرازيل تحت قيادة أنشيلوتي، في إطار الاستعدادات لكأس العالم 2026.

ويُعَدُّ هذا الفوز الثالث للبرازيل في 5 مباريات بقيادة المدرب الإيطالي، والذي حقّقه بأسلوب هجومي جريء على منتخب كوريا الجنوبية، فيما بدا الأخير كأنّه يطارد الأشباح.

الكلمات المفتاحية
كوريا الجنوبية كرة القدم البرازيل
إقرأ المزيد
المزيد
البرازيل تحقّق فوزًا ساحقًا على كوريا الجنوبية 
البرازيل تحقّق فوزًا ساحقًا على كوريا الجنوبية 
رياضة منذ ساعتين
إندونيسيا تمنع دخول لاعبين صهاينة ودعوة أممية لاستبعاد كيان الاحتلال دوليًّا
إندونيسيا تمنع دخول لاعبين صهاينة ودعوة أممية لاستبعاد كيان الاحتلال دوليًّا
رياضة منذ ساعتين
فوز لبنان على بوتان 2 - 0 في التصفيات التأهيلية لكأس آسيا
فوز لبنان على بوتان 2 - 0 في التصفيات التأهيلية لكأس آسيا
رياضة منذ يوم
الجزائر تفوز على الصومال وتتأهل لكأس العالم 2026
الجزائر تفوز على الصومال وتتأهل لكأس العالم 2026
رياضة منذ يوم
مقالات مرتبطة
البرازيل تحقّق فوزًا ساحقًا على كوريا الجنوبية 
البرازيل تحقّق فوزًا ساحقًا على كوريا الجنوبية 
رياضة منذ ساعتين
فوز لبنان على بوتان 2 - 0 في التصفيات التأهيلية لكأس آسيا
فوز لبنان على بوتان 2 - 0 في التصفيات التأهيلية لكأس آسيا
رياضة منذ يوم
تصفيات مونديال 2026: مواجهات مرتقبة في تشرين الأول ومنتخبات على أعتاب التأهل
تصفيات مونديال 2026: مواجهات مرتقبة في تشرين الأول ومنتخبات على أعتاب التأهل
رياضة منذ 4 أيام
البريميرليغ: إيفرتون يلحق الهزيمة الأولى بكريستال بالاس وهالاند يقود السيتي لفوز ثمين
البريميرليغ: إيفرتون يلحق الهزيمة الأولى بكريستال بالاس وهالاند يقود السيتي لفوز ثمين
رياضة منذ 5 أيام
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة