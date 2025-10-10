فازت البرازيل على مضيفتها كوريا الجنوبية بنتيجة ساحقة، خمسة أهداف مقابل صفر، في مباراة ودية لكرة القدم جرت، الجمعة 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، هيمن فيها الفريق الزائر بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على ملعب سيول كأس العالم.

وافتتح الجناح إستيفاو (18 عامًا) التسجيل للبرازيل في الدقيقة 13 بتسديدة من مدى قريب، بعد تمريرة متقنة من برونو غيمارايش.

وبعد سلسلة ساحرة من التمريرات، ضاعفت البرازيل تقدُّمها في الدقيقة 41 عن طريق رودريغو الذي أطلق تسديدة منخفضة ليختتم مجهودًا جماعيًّا رائعًا لأبطال العالم لـ 5 مرات.

واستمرّت هيمنة البرازيل بعد الاستراحة بين شوطَي المباراة، واستفاد إستيفاو من تمريرة خطأ من كيم مين - غاي في الدقيقة 47، ليسجّل هدفه الثاني.

وأضاف رودريغو الهدف الرابع بعد هجمة سريعة قادها فينيسيوس جونيور الذي اختتم خماسية البرازيل من هجمة مرتدة أخرى في الدقيقة 77.

وسلّطت النتيجة الضوء على الديناميكية الهجومية التي تتمتّع بها البرازيل تحت قيادة أنشيلوتي، في إطار الاستعدادات لكأس العالم 2026.

ويُعَدُّ هذا الفوز الثالث للبرازيل في 5 مباريات بقيادة المدرب الإيطالي، والذي حقّقه بأسلوب هجومي جريء على منتخب كوريا الجنوبية، فيما بدا الأخير كأنّه يطارد الأشباح.

