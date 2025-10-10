اعتبر السفير الإيراني في لبنان، مجتبى أماني، أنّ "الهجوم على قطر غَيَّر المعالم الفكرية في كثير من الدول، وبرهن مجدّدًا أنّ "إسرائيل" لا تلتزم أيّ قواعد او التزامات".

وقال السفير أماني، ردًّا على سؤال خلال مقابلة مع قناة "أل بي سي": "أنا انزعج من القول، إنّ لبنان بلد صغير. لبنان بلد كبير، واللبنانيون واجهوا بالمقاومة عدوانًا "إسرائيليًا" مانِعين احتلال بلدهم، وهذا الأمر مدعاة للفخر، خاصة في وقت ترون ما حصل في سورية التي تملك السلاح، ولكنْ لا تملك إرادة القتال".

وفي حين أكّد أنّ "مستقبل "إسرائيل" مظلم جدًّا"، شدّد على أنّه "طالما هناك وجود لاحتلال وعدوان ستبقى هناك مقاومة حتى زوال المحتل"، معتبرًا أنّ "دعم هذه المقاومة هو واجب على كل الدول".

وإذ رأى أنّ "ما حصل في غزة من اتفاق هو بداية"، تمنّى أنْ "لا يحصل كما حصل مع لبنان"، في إشارة منه إلى عدم التزام "إسرائيل" باتفاق وقف إطلاق النار الموقَّع مع لبنان يوم 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

وقال السفير الإيراني في لبنان: "نحن ندعم كل الإجراءات التي تؤدّي إلى وقف القتل والدمار".

