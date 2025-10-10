أقامت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ندوةً سياسية بعنوان "فلسطين القضية المركزية" في مكتبها في مخيّم الجليل ـ بعلبك، بمناسبة الذكرى الثانية لمعركة "طوفان الأقصى"، والذكرى الثامنة والثلاثين لانطلاقة الحركة، والذكرى الثلاثين لاستشهاد الأمين العام المؤسس؛ الدكتور فتحي الشقاقي. حضر الندوة مسؤولون وسياسيون وفعاليات شعبية وفصائل وقوى وطنية مختلفة.

بدأت الندوة بكلمات لمتحدثيها، حيث ألقى أمين سر العلاقات في حركة الجهاد الإسلامي في لبنان؛ هيثم أبو الغزلان، كلمة أكد فيها، أن صمود الشعب والمقاومة هو أساس الانتصار، مشيرًا إلى أن الاتفاق الأخير ما كان ليتحقق لولا الرؤية الفلسطينية الموحدة التي سعت إلى وقف شلال الدم وإنقاذ ما تبقى من الشعب الفلسطيني، ولافتًا إلى أن صمود الفلسطينيين هو الذي أجبر العدو على التراجع والقبول ببنود الاتفاق.

وأشار أبو الغزلان إلى أن حركة الجهاد الإسلامي كانت ولا تزال نقطة التقاء حول فلسطين؛ القضية المركزية للأمة الإسلامية، واستعرض منجزات الحركة ودورها في نشر الدعوة ومواجهة العدو، موجهًا التحية لشهداء جبهات الإسناد في لبنان واليمن والعراق وإيران، وعلى رأسهم سيد شهداء الأمة؛ السيد حسن نصر الله.

من جهته، تناول الباحث في الشؤون السياسية والدولية؛ الدكتور بلال اللقيس في كلمته وحدة فصائل المقاومة في الميدان، ولا سيما العلاقة بين الجهاد وحركة حماس، مؤكدًا ضرورة استثمار هذه الوحدة لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني. ووصف اللقيس ما جرى خلال العامين الماضيين بأنه صمود أسطوري يحتاج إلى وقت لفهم تداعياته.

واختتمت الندوة بتجديد العهد على مواصلة دعم القضية الفلسطينية والعمل على توحيد الجهود السياسية والشعبية لصالح الشعب والمقاومة، مع التأكيد على الاستمرار في إحياء ذكرى مؤسس الحركة والدفاع عن حقوق الفلسطينيين حتى تحقيق أهدافهم.

