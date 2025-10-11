خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي الميدان بلا سيّده: يوم قادت روح نصر الله المـعركة البرّية!

فلسطين

الاحتلال يحتجز أكثر من 1500 جثمان شهيد من غزّة
فلسطين

الاحتلال يحتجز أكثر من 1500 جثمان شهيد من غزّة

2025-10-11 08:37
86 منهم من الحركة الأسيرة
59

قال منسق حملة استرداد جثامين الشهداء الفلسطينيين، حسين شجاعية، إن عدد الشهداء المحتجزة جثامينهم من قطاع غزّة لدى سلطات الاحتلال تتجاوز الـ1500 شهيد، بينهم 99 جثمانًا من الأسرى تم التعرف عليهم.

وأرجع شجاعية العدد المذكور لصحيفة "معاريف الإسرائيلية" التي كانت قد أعلنت عنه؛ لافتًا إلى أن 735 جثمانًا منهم محتجزين منذ عام 1967، حتّى حرب الإبادة.

وأكد شجاعية أنّ من بين الشهداء المحتجزة جثامينهم نحو 86 شهيدًا من الحركة الأسيرة، ما يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، الذي يكفل للموتى معاملة كريمة وتسليم جثامينهم لذويهم، وفقًا لـ "وكالة سند".

وذكر استنادًا إلى ما نشرته صحيفة "معاريف"، أنّ عدد الجثامين التي جرى الإفصاح عنها أو التعامل معها في إطار التبادل لا يتجاوز 15 شهيدًا من غزّة فقط مقابل كلّ جثمان "إسرائيلي".

وكانت بعض الوثائق الأميركية الرسمية قد أشارت إلى أنّ تبادل الجثامين مع الاحتلال سيكون وفق صيغة "جثة مقابل جثة"، بحسب شجاعية.

وأشار إلى أنّ الاحتلال يواصل احتجاز الشهداء في "مقابر الأرقام" أو في الثلاجات، رافضًا الكشف عن مصير مئات الجثامين أو تقديم أية تفاصيل حول أماكن وظروف احتجازهم، رغم المناشدات الحقوقية والإنسانية المستمرة.

وشدّد على أنّ حملة استرداد الجثامين تواصل جهودها القانونية والإعلامية للضغط من أجل استرداد الجثامين كافة، ومحاسبة الاحتلال على هذه الجريمة المستمرة منذ عقود.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الكيان الصهيوني غزة الشهداء الأسرى والمعتقلون
إقرأ المزيد
المزيد
 غزة بعد وقف الحرب.. انتشال جثامين عشرات الشهداء وربع مليون نازح عادوا
 غزة بعد وقف الحرب.. انتشال جثامين عشرات الشهداء وربع مليون نازح عادوا
فلسطين منذ ساعة
الاحتلال يحتجز أكثر من 1500 جثمان شهيد من غزّة
الاحتلال يحتجز أكثر من 1500 جثمان شهيد من غزّة
فلسطين منذ 3 ساعات
حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية: نرفض بشكل قاطع أيّ وصاية أجنبية
حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية: نرفض بشكل قاطع أيّ وصاية أجنبية
فلسطين منذ 12 ساعة
أبو مرزوق: لن نقبل ببقاء الاحتلال والمرحلة المقبلة تتعلّق بالمشروع الوطني 
أبو مرزوق: لن نقبل ببقاء الاحتلال والمرحلة المقبلة تتعلّق بالمشروع الوطني 
فلسطين منذ 12 ساعة
مقالات مرتبطة
 غزة بعد وقف الحرب.. انتشال جثامين عشرات الشهداء وربع مليون نازح عادوا
 غزة بعد وقف الحرب.. انتشال جثامين عشرات الشهداء وربع مليون نازح عادوا
فلسطين منذ ساعة
الصحف الإيرانية: الصهاينة هم الخاسرون في معادلة وقف إطلاق النار في غزة
الصحف الإيرانية: الصهاينة هم الخاسرون في معادلة وقف إطلاق النار في غزة
إيران منذ ساعة
عون معلّقًا على العدوان
عون معلّقًا على العدوان "الإسرائيلي": هل هناك من يُفكّر بالتعويض عن غزة في لبنان؟
لبنان منذ ساعة
الميدان بلا سيّده: يوم قادت روح نصر الله المـعركة البرّية!
الميدان بلا سيّده: يوم قادت روح نصر الله المـعركة البرّية!
مقالات مختارة منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة