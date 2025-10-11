خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي الصحف الإيرانية: الصهاينة هم الخاسرون في معادلة وقف إطلاق النار في غزة

لبنان

عون معلّقًا على العدوان
لبنان

عون معلّقًا على العدوان "الإسرائيلي": هل هناك من يُفكّر بالتعويض عن غزة في لبنان؟

2025-10-11 10:12
55

تعليقًا على العدوان "الإسرائيلي" على منطقة المصيلح فجر اليوم السبت (11 تشرين الأول 2025)، قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون :"مرة أخرى يقع جنوب لبنان تحت نار العدوان "الإسرائيلي" السافر ضد منشآت مدنية بلا حجة ولا حتى ذريعة".

وشدّد الرئيس عون على أنّ خطورة العدوان الأخير أنه يأتي بعد اتفاق وقف الحرب في غزة، وبعد موافقة الطرف الفلسطيني على ما تضمنه هذا الاتفاق من آلية لاحتواء السلاح وجعله خارج الخدمة، وهو ما يطرح علينا كلبنانيين، وعلى المجتمع الدولي تحديات أساسية، منها السؤال عما إذا كان هناك من يفكر بالتعويض عن غزة في لبنان، لضمان حاجته لاستدامة الاسترزاق السياسي بالنار والقتل، كما السؤال عن أنّه طالما تمّ توريط لبنان في حرب غزة، تحت شعار إسناد مُطلقيها، أفليس من أبسط المنطق والحق الآن، إسناد لبنان بنموذج هدنتها، خصوصًا بعدما أجمعت الأطراف كافة على تأييدها؟!" وفق قوله.

وختم بالقول "إن مسؤوليتنا عن شعب لبنان كله وأرضه كلها، تفرض علينا طرح هذه التحديات، لا مجرد التنديد الواجب بعدوان سافر".

الكلمات المفتاحية
لبنان الكيان الصهيوني غزة جوزاف عون
إقرأ المزيد
المزيد
بيرم: ما أرادوه إبادةً للوعي تحوّل إلى نهضةٍ في الإرادة والصمود
بيرم: ما أرادوه إبادةً للوعي تحوّل إلى نهضةٍ في الإرادة والصمود
لبنان منذ 13 دقيقة
المقداد: أين وزارة الخارجية اللبنانية من خروقات العدو؟ 
المقداد: أين وزارة الخارجية اللبنانية من خروقات العدو؟ 
لبنان منذ 17 دقيقة
الموسوي: سنحمل راية المقاومة حتى تحقيق النصر الكامل
الموسوي: سنحمل راية المقاومة حتى تحقيق النصر الكامل
لبنان منذ ساعة
عون معلّقًا على العدوان
عون معلّقًا على العدوان "الإسرائيلي": هل هناك من يُفكّر بالتعويض عن غزة في لبنان؟
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
المقداد: أين وزارة الخارجية اللبنانية من خروقات العدو؟ 
المقداد: أين وزارة الخارجية اللبنانية من خروقات العدو؟ 
لبنان منذ 17 دقيقة
الموسوي: سنحمل راية المقاومة حتى تحقيق النصر الكامل
الموسوي: سنحمل راية المقاومة حتى تحقيق النصر الكامل
لبنان منذ ساعة
 غزة بعد وقف الحرب.. انتشال جثامين عشرات الشهداء وربع مليون نازح عادوا
 غزة بعد وقف الحرب.. انتشال جثامين عشرات الشهداء وربع مليون نازح عادوا
فلسطين منذ ساعة
الصحف الإيرانية: الصهاينة هم الخاسرون في معادلة وقف إطلاق النار في غزة
الصحف الإيرانية: الصهاينة هم الخاسرون في معادلة وقف إطلاق النار في غزة
إيران منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة