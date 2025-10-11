عاش الفلسطينيون في قطاع غزة ليلة هادئة للمرة الأولى منذ أشهر، مع دخول وقف الحرب يومه الثاني، وخيم على أجواء القطاع هدوء نسبي غير مألوف، سمح للأهالي بالتنفس قليلًا بعد أكثر من عامين من الإبادة والتدمير واسع النطاق والقتل الجماعي.

وعادت عائلات كثيرة لتتفقد منازلها المدمرة أو ما تبقّى منها، فيما نصب آخرون خيامًا في جوار الركام في محاولة لاستعادة جزء من حياتهم السابقة.

وقد أفادت مصادر طبية في قطاع غزة اليوم السبت (11 تشرين الأول 2025) بأن طواقم الإسعاف انتشلت جثامين عشرات الشهداء من أماكن متفرقة من القطاع، بعد انسحاب الجيش "الإسرائيلي".

وقالت مصادر طبية "إن المستشفيات وثقت نحو 155 شهيدًا منذ فجر الجمعة، معظمهم جرى انتشالهم بعد تراجع الدبابات "الإسرائيلية"".

وتمكن نحو ربع مليون فلسطيني من العودة لمدينة غزة، سيرًا على الأقدام عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين.

وما زال الفلسطينيون ممنوعون من الوصول إلى أحياء في مناطق واسعة بالقطاع.

وتمكن المسعفون وعناصر الدفاع المدني من انتشال 104 شهداء من أحياء مدينة غزة.

وقتل الجيش "الإسرائيلي" موظفًا في بلدية غزة في حي الشيخ رضوان، فيما أكمل المواطنون انتشال 19 شهيدًا من عائلة غبون.

وانتشل المسعفون جثامين 20 فلسطينيًا من محور "نتساريم" العسكري، بينما قامت مؤسسة المساعدات الأميركية بتفكيك موقعها هناك.

وكانت قد أطلقت المدفعية "الإسرائيلية" عدة قذائف تجاه الأحياء الشرقية لمدينة غزة.

وقصف الجيش "الإسرائيلي" تجمعًا للمواطنين شرق مدينة حمد شمال خان يونس، ما أسفر عن استشهاد اثنين من المواطنين، وإصابة آخرين.

وانتشل المسعفون جثامين 32 فلسطينيًا من أحياء خان يونس التي عاد إليها النازحون.

وارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 67211 شهيدًا و169961 مصابًا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

