خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي في ذكرى السيدين.. "تجمع أجيال السيد" الكشفي: عهد وعزم وأمل في درب الإمام المهدي (عج) 

لبنان

الموسوي: سنحمل راية المقاومة حتى تحقيق النصر الكامل
لبنان

الموسوي: سنحمل راية المقاومة حتى تحقيق النصر الكامل

2025-10-11 10:55
46

قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي "إننا سنحمل راية المقاومة حتى تحقيق النصر الكامل".

كلام الموسوي جاء خلال إحياء حزب الله وأهالي بلدة النبي شيث في البقاع الذكرى السنوية الأولى لشهداء معركة أولي البأس، في احتفال حضره حشد من الفعاليات الحزبية والدينية والاجتماعية.

وقال الموسوي إنّ: "الشهداء الذين سقطوا في سبيل القضية الفلسطينية هم مَن أعاد للأمة عزّتها وكرامتها"، مشيرًا إلى أنّ "ما نعيشه اليوم هو ثمرة تضحياتهم وصبر عائلاتهم". 

وأضاف: "نحن أمام قضيّة وجود لا حدود، و"إسرائيل" كيان شرّ مطلق، كما قال الإمام السيد موسى الصدر، وهي غدة سرطانية كما وصفها الإمام الخميني (رض)، ولا يمكن لأي كلام أو خطاب أن يتجاوز هذين التوصيفين الحاسمين".

وتابع: "إنّ المقاومة الإسلامية جسّدت المعنى الحقيقي للالتزام بنهج أهل البيت، وجعلت من فلسطين بوصلتها الأولى، ونحن نفتخر أننا أبناء هذا النهج ورفقاء درب الشهداء. كل من تخاذل أو صمت عن مجازر غزة شريك في الجريمة، والموقف الحقيقي هو إلى جانب المقاومة التي تقدم الدم دفاعًا عن الأمة".

وشدّد على أنّ "كل محاولات فرض الذل على أمتنا، سواء من الأميركي أو من حلفائه في المنطقة، ستتحطم أمام إرادة شعوبنا، أمام دماء الشهداء، وأمام صبر الأمهات والآباء الذين قدّموا أبناءهم فداءً للكرامة والعزة".

وختم قائلًا: "نحن لن نبدل تبديلًا، ولن نخذل هذه الدماء الطاهرة، وسنحمل راية المقاومة حتى تحقيق النصر الكامل؛ لأن خيارنا هو كربلاء، ونداءنا الدائم: هيهات منا الذلة".

الكلمات المفتاحية
لبنان المقاومة ابراهيم الموسوي البقاع النبي شيت
إقرأ المزيد
المزيد
بيرم: ما أرادوه إبادةً للوعي تحوّل إلى نهضةٍ في الإرادة والصمود
بيرم: ما أرادوه إبادةً للوعي تحوّل إلى نهضةٍ في الإرادة والصمود
لبنان منذ 17 دقيقة
المقداد: أين وزارة الخارجية اللبنانية من خروقات العدو؟ 
المقداد: أين وزارة الخارجية اللبنانية من خروقات العدو؟ 
لبنان منذ 22 دقيقة
الموسوي: سنحمل راية المقاومة حتى تحقيق النصر الكامل
الموسوي: سنحمل راية المقاومة حتى تحقيق النصر الكامل
لبنان منذ ساعة
عون معلّقًا على العدوان
عون معلّقًا على العدوان "الإسرائيلي": هل هناك من يُفكّر بالتعويض عن غزة في لبنان؟
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
المقداد: أين وزارة الخارجية اللبنانية من خروقات العدو؟ 
المقداد: أين وزارة الخارجية اللبنانية من خروقات العدو؟ 
لبنان منذ 22 دقيقة
الموسوي: سنحمل راية المقاومة حتى تحقيق النصر الكامل
الموسوي: سنحمل راية المقاومة حتى تحقيق النصر الكامل
لبنان منذ ساعة
عون معلّقًا على العدوان
عون معلّقًا على العدوان "الإسرائيلي": هل هناك من يُفكّر بالتعويض عن غزة في لبنان؟
لبنان منذ ساعة
"فلسطين القضية المركزية".. ندوة في بعلبك أكدت صمود المقاومة ووحدة الفصائل
لبنان منذ 12 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة