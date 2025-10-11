خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)

لبنان

بيرم: ما أرادوه إبادةً للوعي تحوّل إلى نهضةٍ في الإرادة والصمود
لبنان

بيرم: ما أرادوه إبادةً للوعي تحوّل إلى نهضةٍ في الإرادة والصمود

2025-10-11 11:44
25

نظّم حزب الله احتفالًا تكريميًا لشهداء بلدة تفاحتا بحضور شخصيات وفعاليات بلدية ودينية واجتماعية، إلى جانب عوائل الشهداء وحشدٍ من الأهالي.

وألقى الوزير السابق الدكتور مصطفى بيرم كلمةً خلال الحفل أشار فيها إلى أنّ ما نعيشه اليوم هو حرب إبادةٍ يراد منها ضرب الوعي في كلّ إنسانٍ منّا، مضيفًا أنّ مشاهدة الإجرام والقتل على الهواء مباشرة تهدف إلى تدمير إنسانيتنا من الداخل لكنّ هذا الشعب أثبت أنّه أقوى من كلّ محاولات الإلغاء.

وأكد بيرم أنّ المخطط كان يقوم على بثّ الشعور بالعجز والسقوط الداخلي، غير أنّ عظمة هذا الشعب تجلّت عندما تحوّل الألم إلى قوةٍ فقدّم الشهداء من العلماء والقادة والنساء والأطفال وخرج من تحت الركام، ليؤكد أنّ الإجرام لا يقتل الإرادة ولا يُطفئ البصيرة.

ورأى أنّ السر في هذه القوة هو الإيمان فعدوّنا يدرك أن سلاحنا الحقيقي ليس في البنادق فقط بل في القرآن، وعاشوراء، ومدارسنا، ومجتمعنا المقاوم الذي حفظ عزة الوطن وصان كرامته، ولهذا يُستهدف لأنه يحمل الشيفرة التي تحفظ إنسانية الأمة.

وختم بيرم بالتأكيد على أنّ من يريد أن يتحدث عن السيادة والكرامة فليتعلم من دماء الشهداء ومعاني التضحية التي صنعها هذا المكوّن لأن لا سيادة تعلو على من قدّم للوطن والإنسانية أغلى ما يملك ولولا هؤلاء المجاهدون الذين صمدوا ستة وستين يومًا في وجه العدوان لكان العدو رفع علمه في بيروت وبعبدا لكنّهم من حفظوا السيادة والكرامة ووجه الوطن.

الكلمات المفتاحية
مصطفى بيرم
إقرأ المزيد
المزيد
بيرم: ما أرادوه إبادةً للوعي تحوّل إلى نهضةٍ في الإرادة والصمود
بيرم: ما أرادوه إبادةً للوعي تحوّل إلى نهضةٍ في الإرادة والصمود
لبنان منذ 17 دقيقة
المقداد: أين وزارة الخارجية اللبنانية من خروقات العدو؟ 
المقداد: أين وزارة الخارجية اللبنانية من خروقات العدو؟ 
لبنان منذ 22 دقيقة
الموسوي: سنحمل راية المقاومة حتى تحقيق النصر الكامل
الموسوي: سنحمل راية المقاومة حتى تحقيق النصر الكامل
لبنان منذ ساعة
عون معلّقًا على العدوان
عون معلّقًا على العدوان "الإسرائيلي": هل هناك من يُفكّر بالتعويض عن غزة في لبنان؟
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
بيرم: ما أرادوه إبادةً للوعي تحوّل إلى نهضةٍ في الإرادة والصمود
بيرم: ما أرادوه إبادةً للوعي تحوّل إلى نهضةٍ في الإرادة والصمود
لبنان منذ 17 دقيقة
بيرم: ما يجري في غزّة سقوط أخلاقي عالمي.. والمقاومة ضمانة السيادة وحماية لكل الوطن
بيرم: ما يجري في غزّة سقوط أخلاقي عالمي.. والمقاومة ضمانة السيادة وحماية لكل الوطن
لبنان منذ يومين
بيرم: الكرامة قبل السيادة ومَن يأنف عن حماية نفسه لا يحق له نزع سلاح مَن يدافع عنه
بيرم: الكرامة قبل السيادة ومَن يأنف عن حماية نفسه لا يحق له نزع سلاح مَن يدافع عنه
لبنان منذ يومين
بيرم: المقاومة مدرسة وكرامة وواجب
بيرم: المقاومة مدرسة وكرامة وواجب
لبنان 2025-10-01
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة