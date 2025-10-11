خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

الرئيس بري: العدوان السافر على المصيلح لن يغير من قناعاتنا وثوابتنا
لبنان

الرئيس بري: العدوان السافر على المصيلح لن يغير من قناعاتنا وثوابتنا

2025-10-11 12:40
92

تعليقًا على العدوان "الإسرائيلي" الذي استهدف منطقة المصيلح فجر اليوم السبت (11 تشرين الأول 2025)، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري "إن العدوان "الإسرائيلي" السافر في شكله ومضمونه وفي زمانه ومكانه، وبالأهداف التي طاولها، لن يغير من قناعاتنا وثوابتنا وثوابت وقناعات أهلنا، الذين يدفعون مجددًا بأرواحهم ومنازلهم ومصادر رزقهم ثمن تمسكهم بأرضهم وحقهم المشروع في حياة كريمة".

وتابع الرئيس بري أن "المشهد يحكي عن نفسه ويعكس الطبيعة العدوانية للكيان "الإسرائيلي"، فهو كما في كل مرة ليس عدوانًا على المصيلح وأهلها وأصحاب المنشآت الصناعية فيها، إنما هو عدوان على لبنان وأهله، كل أهله، وهناك استهدف المسيحي كما المسلم، واختلط الدم بالدم، فلنتوحد من هناك من أجل لبنان في مواجهة العدوان".
 

لبنان نبيه بري الجنوب
