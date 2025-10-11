خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

مسيرة حاشدة في طرابلس: دعم للمقاومة وتأكيد على وحدة الدماء

2025-10-11 14:06
80
فادي منصور - مراسل

مراسل العهد

27 مقالاً

نظمت القوى الإسلامية والوطنية في طرابلس مسيرة حاشدة تحت شعار "سنصلي في القدس"، بمشاركة واسعة من أبناء المدينة بمختلف أطيافهم. وعبّر المشاركون عن دعمهم للمقاومة الفلسطينية، واستذكروا الشهداء الذين قدّموا أرواحهم في سبيل القضية الفلسطينية.

وأكد المتظاهرون وحدة الدماء بين الشعبين اللبناني والفلسطيني، مشدّدين على استمرار الدعم للمقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال "الإسرائيلي". وردّد المشاركون هتافات مؤيدة للمقاومة، معبّرين عن فرحتهم بانتصار غزة.

وحمل المتظاهرون لافتات تُحيي القادة الشهداء، مشيرين إلى أن دماء الشهداء لن تذهب سدى، وأن المقاومة ستستمر في الدفاع عن القضية الفلسطينية. 

ورفع المشاركون الأعلام اللبنانية والفلسطينية، مردّدين الشعارات التي تؤكد على وحدة الشعبين اللبناني والفلسطيني في مواجهة الاحتلال.

