خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي مخاطر صحية مخفية في مياه الشرب المعبأة بزجاجات بلاستيكية

لبنان

حزب الله يكرّم الشهيد القائد الحاج علي نايف أيوب في زفتا
لبنان

حزب الله يكرّم الشهيد القائد الحاج علي نايف أيوب في زفتا

2025-10-11 14:28
48

نظّم حزب الله حفلًا تكريميًا للشهيد القائد الحاج علي نايف أيوب "أبو حسن عمار" في بلدة زفتا الجنوبية، بحضور شخصيات وفعاليات إلى جانب عوائل الشهداء وحشد من الأهالي، الذين جاؤوا ليجدّدوا العهد والوفاء لدماء الشهداء.

وتخلّل الحفل عرض فيلم وثائقي عن سيرة الشهيد القائد ومسيرته الجهادية أضاء على محطات من تضحياته وعطائه في درب المقاومة، وما تركه من إرثٍ جهاديٍ وإنسانيٍ خالد.

كما تخلّلت المناسبة مراسم عهد ووفاء عبّر خلالها المشاركون عن التزامهم بالسير على خطّ الجهاد والمقاومة الذي رسمه الشهيد ورفاقه، مؤكدين أنّ دماء الشهداء ستبقى مشاعل نصرٍ على طريق العزّة والتحرير.

واختُتم الحفل بمجلس عزاءٍ حسيني استُذكر فيه الشهداء الأبرار وتضحياتهم.

الكلمات المفتاحية
حزب الله الشهداء
إقرأ المزيد
المزيد
جابر إلى واشنطن: التمسك بإعادة الإعمار ردًّا على الاعتداءات
جابر إلى واشنطن: التمسك بإعادة الإعمار ردًّا على الاعتداءات "الإسرائيلية"
لبنان منذ 21 دقيقة
برو: لوضع حد لوسائل إعلام تنكد على رئيس الجمهورية والعهد بتقديمها ذرائع للعدو 
برو: لوضع حد لوسائل إعلام تنكد على رئيس الجمهورية والعهد بتقديمها ذرائع للعدو 
لبنان منذ 32 دقيقة
حزب الله يدين العدوان الصهيوني على المصيلح: يتطلب من الدولة موقفا حازمًا 
حزب الله يدين العدوان الصهيوني على المصيلح: يتطلب من الدولة موقفا حازمًا 
لبنان منذ ساعة
اتحاد نقابات عمال فلسطين يضع إكليلًا من الزهور على ضريح الشهيد الهاشمي
اتحاد نقابات عمال فلسطين يضع إكليلًا من الزهور على ضريح الشهيد الهاشمي
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
برو: لوضع حد لوسائل إعلام تنكد على رئيس الجمهورية والعهد بتقديمها ذرائع للعدو 
برو: لوضع حد لوسائل إعلام تنكد على رئيس الجمهورية والعهد بتقديمها ذرائع للعدو 
لبنان منذ 32 دقيقة
حزب الله يدين العدوان الصهيوني على المصيلح: يتطلب من الدولة موقفا حازمًا 
حزب الله يدين العدوان الصهيوني على المصيلح: يتطلب من الدولة موقفا حازمًا 
لبنان منذ ساعة
حزب الله يكرّم الشهيد القائد الحاج علي نايف أيوب في زفتا
حزب الله يكرّم الشهيد القائد الحاج علي نايف أيوب في زفتا
لبنان منذ ساعتين
بيرم: ما أرادوه إبادةً للوعي تحوّل إلى نهضةٍ في الإرادة والصمود
بيرم: ما أرادوه إبادةً للوعي تحوّل إلى نهضةٍ في الإرادة والصمود
لبنان منذ 5 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة