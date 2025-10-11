نظّم حزب الله حفلًا تكريميًا للشهيد القائد الحاج علي نايف أيوب "أبو حسن عمار" في بلدة زفتا الجنوبية، بحضور شخصيات وفعاليات إلى جانب عوائل الشهداء وحشد من الأهالي، الذين جاؤوا ليجدّدوا العهد والوفاء لدماء الشهداء.

وتخلّل الحفل عرض فيلم وثائقي عن سيرة الشهيد القائد ومسيرته الجهادية أضاء على محطات من تضحياته وعطائه في درب المقاومة، وما تركه من إرثٍ جهاديٍ وإنسانيٍ خالد.

كما تخلّلت المناسبة مراسم عهد ووفاء عبّر خلالها المشاركون عن التزامهم بالسير على خطّ الجهاد والمقاومة الذي رسمه الشهيد ورفاقه، مؤكدين أنّ دماء الشهداء ستبقى مشاعل نصرٍ على طريق العزّة والتحرير.

واختُتم الحفل بمجلس عزاءٍ حسيني استُذكر فيه الشهداء الأبرار وتضحياتهم.

