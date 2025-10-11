خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
اتحاد نقابات عمال فلسطين يضع إكليلًا من الزهور على ضريح الشهيد الهاشمي
اتحاد نقابات عمال فلسطين يضع إكليلًا من الزهور على ضريح الشهيد الهاشمي

2025-10-11 14:51
56

لمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الأمينين العامين، سيد شهداء الأمة سماحة السيد حسن نصر الله والسيد الهاشمي هاشم صفي الدين، وضع اتحاد نقابات عمال فلسطين – فرع لبنان، إكليلًا من الزهور على ضريح الشهيد هاشم صفي الدين في دير قانون النهر.

وترأس الوفد نائب رئيس الاتحاد في لبنان فؤاد عثمان، وضم أعضاء القيادة اليومية والمكتب التنفيذي: عبد الكريم أحمد، وجودت موعد، وأمين سر المكتب الإداري لمنطقة صور حسين عزام، إلى جانب أعضاء من المكتب الإداري للمنطقة.

وكان في استقبال الوفد كل من: عضو المجلس الرئاسي في الاتحاد النقابات العالمي، وعضو هيئة مكتب الاتحاد العمالي العام في لبنان، ورئيس اتحاد نقابات الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان الحاج علي ياسين، والأخ وسام طفلا مسؤول نقابات الجنوب - المنطقة الأولى.

وألقى السيد فؤاد عثمان كلمةً صحفية أكد فيها تقدير الاتحاد لتضحيات الشهداء، موجهًا تحية إجلال وإكبار إلى الأمينين العامين الشهيدين وإلى جميع شهداء المقاومة اللبنانية، وإلى الشعب اللبناني والجيش اللبناني. 

وذكر عثمان أن دماء الشهداء والأسرى والجرحى التي سُفكت من أجل قضية فلسطين تشكل دافعًا لمواصلة الدعم والمساندة لغزة وصمود شعبنا الفلسطيني.

كما نوّه عثمان بصمود الشعب الفلسطيني في غزة وبمقاومته الباسلة، وبالدور الذي لعبته الدبلوماسية الفلسطينية وتضامن شعوب العالم مع القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى المعاناة جراء ما وصفه بحرب إبادة جماعية ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني بحق شعبنا.

وختم السيد عثمان بالقول "إن هذه التضحيات تقتضي بلورة موقف فلسطيني موحّد لمواجهة العدوان "الإسرائيلي"، والعمل المشترك لصد كل المشاريع الرامية إلى إنهاء القضية الفلسطينية أو إلى تقزيمها واعتماد سياسات التهجير وبناء المستوطنات".
 

