خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي برو: لوضع حد لوسائل إعلام تنكد على رئيس الجمهورية والعهد بتقديمها ذرائع للعدو 

لبنان

حزب الله يدين العدوان الصهيوني على المصيلح: يتطلب من الدولة موقفا حازمًا 
لبنان

حزب الله يدين العدوان الصهيوني على المصيلح: يتطلب من الدولة موقفا حازمًا 

2025-10-11 15:30
83

بيان صادر عن حزب الله حول العدوان "الإسرائيلي" على المصيلح جنوب لبنان:‏

يدين حزب الله العدوان الذي شنّه العدوّ "الإسرائيلي" فجر اليوم على طريق المصيلح - ‏النجارية في جنوب ‏لبنان، ‏والذي أدى إلى استشهاد وجرح عدد من المواطنين، فضلًا ‏عن خسائر كبيرة في الأرزاق ‏والممتلكات، وهو يأتي ‏في إطار الاستهدافات ‏المتكرّرة والمتعمدة على المدنيين الآمنين وعلى البنى الاقتصادية ولمنع الناس من ‏العودة ‏إلى حياتها الطبيعية.‏

إن هذا العدوان "الإسرائيلي" المتمادي على لبنان وشعبه وسيادته، هو تعبير عن ‏الغطرسة والإجرام ‏الصهيوني ‏المستمر والمتواصل تحت نظر الدول الضامنة لاتفاق ‏وقف إطلاق النار ولجنة الإشراف عليه، وفي ظل صمت ‏عربي ودولي وغطاء ‏أميركي كامل يُجرّئ العدوّ على التمادي في عدوانه المستمر على لبنان والمنطقة. ‏

إن ذلك يستدعي من اللبنانيين جميعًا تضامنًا وطنيًا ومن الدولة موقفا حازمًا يرتقي ‌‏إلى مستوى التحديات ‏والتهديدات القائمة، ويتطلب حركة دبلوماسية وسياسية مكثّفة، ‏ورفع الصوت عاليًا في كلّ ‏المحافل العربية ‏والدولية، والتقدم بشكوى عاجلة إلى ‏مجلس الأمن ‏للضغط على العدوّ "الإسرائيلي" لوقف اعتداءاته وانتهاكاته. ‏

إننا نؤكد أن هذا العدوان "الإسرائيلي" لا يمكن أن يستمر ولا بدّ من مواجهته، وعلى ‏الدولة أن تتحمّل مسؤولياتها ‏الوطنية تجاه شعبها والقيام بدورها الحامي والحاضن ‏والراعي له. ونوجه التحية والإكبار إلى أهلنا الشرفاء ‏الصامدين الذين يواجهون ‏العدوان بثبات ويقدّمون التضحيات الجسام تأكيدًا على حقهم في أرضهم والعيش ‏بكرامة ‏في وطنهم.‏

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية لبنان حزب الله
إقرأ المزيد
المزيد
جابر إلى واشنطن: التمسك بإعادة الإعمار ردًّا على الاعتداءات
جابر إلى واشنطن: التمسك بإعادة الإعمار ردًّا على الاعتداءات "الإسرائيلية"
لبنان منذ 21 دقيقة
برو: لوضع حد لوسائل إعلام تنكد على رئيس الجمهورية والعهد بتقديمها ذرائع للعدو 
برو: لوضع حد لوسائل إعلام تنكد على رئيس الجمهورية والعهد بتقديمها ذرائع للعدو 
لبنان منذ 32 دقيقة
حزب الله يدين العدوان الصهيوني على المصيلح: يتطلب من الدولة موقفا حازمًا 
حزب الله يدين العدوان الصهيوني على المصيلح: يتطلب من الدولة موقفا حازمًا 
لبنان منذ ساعة
اتحاد نقابات عمال فلسطين يضع إكليلًا من الزهور على ضريح الشهيد الهاشمي
اتحاد نقابات عمال فلسطين يضع إكليلًا من الزهور على ضريح الشهيد الهاشمي
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
جابر إلى واشنطن: التمسك بإعادة الإعمار ردًّا على الاعتداءات
جابر إلى واشنطن: التمسك بإعادة الإعمار ردًّا على الاعتداءات "الإسرائيلية"
لبنان منذ 21 دقيقة
برو: لوضع حد لوسائل إعلام تنكد على رئيس الجمهورية والعهد بتقديمها ذرائع للعدو 
برو: لوضع حد لوسائل إعلام تنكد على رئيس الجمهورية والعهد بتقديمها ذرائع للعدو 
لبنان منذ 32 دقيقة
حزب الله يدين العدوان الصهيوني على المصيلح: يتطلب من الدولة موقفا حازمًا 
حزب الله يدين العدوان الصهيوني على المصيلح: يتطلب من الدولة موقفا حازمًا 
لبنان منذ ساعة
حزب الله يكرّم الشهيد القائد الحاج علي نايف أيوب في زفتا
حزب الله يكرّم الشهيد القائد الحاج علي نايف أيوب في زفتا
لبنان منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة