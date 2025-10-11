بيان صادر عن حزب الله حول العدوان "الإسرائيلي" على المصيلح جنوب لبنان:‏

يدين حزب الله العدوان الذي شنّه العدوّ "الإسرائيلي" فجر اليوم على طريق المصيلح - ‏النجارية في جنوب ‏لبنان، ‏والذي أدى إلى استشهاد وجرح عدد من المواطنين، فضلًا ‏عن خسائر كبيرة في الأرزاق ‏والممتلكات، وهو يأتي ‏في إطار الاستهدافات ‏المتكرّرة والمتعمدة على المدنيين الآمنين وعلى البنى الاقتصادية ولمنع الناس من ‏العودة ‏إلى حياتها الطبيعية.‏

إن هذا العدوان "الإسرائيلي" المتمادي على لبنان وشعبه وسيادته، هو تعبير عن ‏الغطرسة والإجرام ‏الصهيوني ‏المستمر والمتواصل تحت نظر الدول الضامنة لاتفاق ‏وقف إطلاق النار ولجنة الإشراف عليه، وفي ظل صمت ‏عربي ودولي وغطاء ‏أميركي كامل يُجرّئ العدوّ على التمادي في عدوانه المستمر على لبنان والمنطقة. ‏

إن ذلك يستدعي من اللبنانيين جميعًا تضامنًا وطنيًا ومن الدولة موقفا حازمًا يرتقي ‌‏إلى مستوى التحديات ‏والتهديدات القائمة، ويتطلب حركة دبلوماسية وسياسية مكثّفة، ‏ورفع الصوت عاليًا في كلّ ‏المحافل العربية ‏والدولية، والتقدم بشكوى عاجلة إلى ‏مجلس الأمن ‏للضغط على العدوّ "الإسرائيلي" لوقف اعتداءاته وانتهاكاته. ‏

إننا نؤكد أن هذا العدوان "الإسرائيلي" لا يمكن أن يستمر ولا بدّ من مواجهته، وعلى ‏الدولة أن تتحمّل مسؤولياتها ‏الوطنية تجاه شعبها والقيام بدورها الحامي والحاضن ‏والراعي له. ونوجه التحية والإكبار إلى أهلنا الشرفاء ‏الصامدين الذين يواجهون ‏العدوان بثبات ويقدّمون التضحيات الجسام تأكيدًا على حقهم في أرضهم والعيش ‏بكرامة ‏في وطنهم.‏

