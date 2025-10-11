خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي جابر إلى واشنطن: التمسك بإعادة الإعمار ردًّا على الاعتداءات "الإسرائيلية"

لبنان

برو: لوضع حد لوسائل إعلام تنكد على رئيس الجمهورية والعهد بتقديمها ذرائع للعدو 
لبنان

برو: لوضع حد لوسائل إعلام تنكد على رئيس الجمهورية والعهد بتقديمها ذرائع للعدو 

2025-10-11 16:23
21

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة؛ النائب رائد برو على وجوب انتظام عمل وسائل الإعلام في لبنان والابتعاد عن خطاب التحريض على المؤسسات المالية والخدماتية والتربوية التابعة لحزب الله، والذي تمارسه بعض الجهات كشكل من أشكال الإخبار وتقديم المعلومات للعدو الصهيوني، مشيرًا إلى أن بعض وسائل الإعلام تسيء إلى العهد وتنكد على رئيس الجمهورية، مطالبًا إياه بالتدخل لوضع حد لهذه التجاوزات التي لا تصب في مصلحة لبنان ولا تتلاءم مع خطاب القسم وتسهم في إثارة الفتنة بين اللبنانيين. 

موقف النائب برو جاء خلال كلمة ألقاها في الحفل التأبيني الذي أقامه حزب الله، بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد السعيد على طريق القدس؛ المجاهد بشير حسين زعرور في باحة مسجد القائم (عج) في برج حمود، بحضور مسؤول قطاع المتن الشمالي في حزب الله؛ علي الموسوي وجمع من فعاليات المنطقة وعائلة الشهيد. 

وأضاف النائب برو: "يحاول بعض [الفرقاء] في لبنان أن يتنكر لتضحيات الشعب اللبناني"، وتابع: "إننا ما زلنا أحياء، ونجتمع في كل المناطق اللبنانية، ونمارس حياتنا اليومية بكل صمود وثبات في ظل استمرار العدوان الصهيوني"، وسأل "هل المطلوب هو الاستسلام ورفع الراية الييضاء؟" 

وختم النائب برو: "إن الاستسلام للواقع الحالي وتقديم التنازلات للعدو لا يصب في مصلحة لبنان، وهو أمر لا يمكن للمقاومة أن تقوم به بالرغم من كل محاولات الضغط والتهويل".

الكلمات المفتاحية
لبنان الشهداء رائد برو
إقرأ المزيد
المزيد
جابر إلى واشنطن: التمسك بإعادة الإعمار ردًّا على الاعتداءات
جابر إلى واشنطن: التمسك بإعادة الإعمار ردًّا على الاعتداءات "الإسرائيلية"
لبنان منذ 21 دقيقة
برو: لوضع حد لوسائل إعلام تنكد على رئيس الجمهورية والعهد بتقديمها ذرائع للعدو 
برو: لوضع حد لوسائل إعلام تنكد على رئيس الجمهورية والعهد بتقديمها ذرائع للعدو 
لبنان منذ 32 دقيقة
حزب الله يدين العدوان الصهيوني على المصيلح: يتطلب من الدولة موقفا حازمًا 
حزب الله يدين العدوان الصهيوني على المصيلح: يتطلب من الدولة موقفا حازمًا 
لبنان منذ ساعة
اتحاد نقابات عمال فلسطين يضع إكليلًا من الزهور على ضريح الشهيد الهاشمي
اتحاد نقابات عمال فلسطين يضع إكليلًا من الزهور على ضريح الشهيد الهاشمي
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
جابر إلى واشنطن: التمسك بإعادة الإعمار ردًّا على الاعتداءات
جابر إلى واشنطن: التمسك بإعادة الإعمار ردًّا على الاعتداءات "الإسرائيلية"
لبنان منذ 21 دقيقة
برو: لوضع حد لوسائل إعلام تنكد على رئيس الجمهورية والعهد بتقديمها ذرائع للعدو 
برو: لوضع حد لوسائل إعلام تنكد على رئيس الجمهورية والعهد بتقديمها ذرائع للعدو 
لبنان منذ 32 دقيقة
حزب الله يدين العدوان الصهيوني على المصيلح: يتطلب من الدولة موقفا حازمًا 
حزب الله يدين العدوان الصهيوني على المصيلح: يتطلب من الدولة موقفا حازمًا 
لبنان منذ ساعة
حزب الله يكرّم الشهيد القائد الحاج علي نايف أيوب في زفتا
حزب الله يكرّم الشهيد القائد الحاج علي نايف أيوب في زفتا
لبنان منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة