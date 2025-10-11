أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة؛ النائب رائد برو على وجوب انتظام عمل وسائل الإعلام في لبنان والابتعاد عن خطاب التحريض على المؤسسات المالية والخدماتية والتربوية التابعة لحزب الله، والذي تمارسه بعض الجهات كشكل من أشكال الإخبار وتقديم المعلومات للعدو الصهيوني، مشيرًا إلى أن بعض وسائل الإعلام تسيء إلى العهد وتنكد على رئيس الجمهورية، مطالبًا إياه بالتدخل لوضع حد لهذه التجاوزات التي لا تصب في مصلحة لبنان ولا تتلاءم مع خطاب القسم وتسهم في إثارة الفتنة بين اللبنانيين.

موقف النائب برو جاء خلال كلمة ألقاها في الحفل التأبيني الذي أقامه حزب الله، بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد السعيد على طريق القدس؛ المجاهد بشير حسين زعرور في باحة مسجد القائم (عج) في برج حمود، بحضور مسؤول قطاع المتن الشمالي في حزب الله؛ علي الموسوي وجمع من فعاليات المنطقة وعائلة الشهيد.

وأضاف النائب برو: "يحاول بعض [الفرقاء] في لبنان أن يتنكر لتضحيات الشعب اللبناني"، وتابع: "إننا ما زلنا أحياء، ونجتمع في كل المناطق اللبنانية، ونمارس حياتنا اليومية بكل صمود وثبات في ظل استمرار العدوان الصهيوني"، وسأل "هل المطلوب هو الاستسلام ورفع الراية الييضاء؟"

وختم النائب برو: "إن الاستسلام للواقع الحالي وتقديم التنازلات للعدو لا يصب في مصلحة لبنان، وهو أمر لا يمكن للمقاومة أن تقوم به بالرغم من كل محاولات الضغط والتهويل".

