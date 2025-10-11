خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
جابر إلى واشنطن: التمسك بإعادة الإعمار ردًّا على الاعتداءات
لبنان

جابر إلى واشنطن: التمسك بإعادة الإعمار ردًّا على الاعتداءات "الإسرائيلية"

2025-10-11 16:33
15

قال وزير المال ياسين جابر وهو في طريقه إلى واشنطن؛ للمشاركة في اجتماعات الخريف للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إن "الاعتداء "الإسرائيلي" الإجرامي الذي حصل فجر اليوم (11/10/2025) على مدنيين ومؤسسات مدنية في منطقة المصيلح لن يثنينا عن سعينا وتصميمنا على توفير كلّ ما يلزم لإعادة إعمار ما دمرته وتدمره "إسرائيل"، وقد أكدت ذلك لرئيس مجلس الجنوب بعد تواصلي مع دولة رئيس مجلس النواب، كما لعدد من المسؤولين الذين خابرتهم وأنا في طريقي إلى واشنطن، حيث سأسعى مع كلّ ممثلي الدول الصديقة والشقيقة للبنان وكلّ الجهات القادرة على التمويل وتقديم الدعم، كي يبادروا إلى المساعدة، علّنا نعود بنتائج قادرة على رفع التمويل للصندوق التأسيسي الذي أطلقناه مع البنك الدولي المخصص لإعادة إعمار ما تسببت به "إسرائيل" في اعتداءاتها، والذي نعمل لأن يصل سقفه إلى مليار دولار".

وشدد على أن "الرد على هذه الاعتداءات لا يكون إلا بالتصميم على تمسكنا بإعادة الإعمار، وتمسك الجنوبيين أكثر بالبقاء في أرضهم"، وأضاف: "علينا كحكومة تعزيز صموهم، وهذا هو التحدّي الذي يفرض علينا مسؤولية منح إعادة الإعمار الأولوية في عملنا، وذلك بمساعدة كلّ من يريد لبلدنا أن ينعم بالاستقرار".

وكان جابر حاول الاتّصال برئيس الحكومة نواف سلام فلم يوفق لوجود الأخير في الخارج.

