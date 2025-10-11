نظّم حزب الله في القطاع الأول لقاء خاصًا في حسينية الإمام الحسين (ع) في حيّ السلم، جمع رئيس بلدية الشويفات؛ الأستاذ نضال الجردي ووفدًا من أعضاء المجلس البلدي، مع مسؤول العمل البلدي في منطقة بيروت؛ الحاج عباس ياغي، ومسؤول القطاع الأول؛ السيد يوسف شرف الدين ومسؤول لجان الأحياء في بيروت؛ الحاج موسى علوية، بحضور مسؤولي الشُّعَب ولجان الأحياء والعلاقات والإخوة في العمل الاجتماعي بالقطاع، حيث جرى مناقشة الأمور الاجتماعية والبيئية والتعديات، وأيضًا أمور البنية التحتية في القطاع التي تقع ضمن نطاق بلدية الشويفات، وتم الاتفاق على المعالجة وتحديد يوم الخميس المقبل للقيام بجولة على الشوارع؛ للبدء بتنفيذ الأعمال.

الكلمات المفتاحية