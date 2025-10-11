أدانت هيئة علماء بيروت الاعتداءات "الإسرائيلية" المستمرة على لبنان، وقالت في بيان: "منذ ما سُمِّي بوقف إطلاق النار، وإلى الآن تستمر الاعتداءات "الإسرائيلية" على لبنان وبخاصة في جنوبه، بالقتل اليومي والتدمير الوحشي الممنهج على أهلنا المضحّين الصابرين في الأرواح والأرزاق والبيوت والزرع وآخرها فجر اليوم، مستهدفة معرضًا للآليات الثقيلة في منطقة مصيلح بالعديد من الغارات الحربية، محدثة دمارًا هائلًا وخسائر من جرحى وشهداء..".

وأضاف البيان: إننا "في هيئة علماء بيروت ندين هذه الاعتداءات الإجرامية "الإسرائيلية" على سيادة لبنان وحق ناسه وأهله بالعيش في أرضهم، والتي لأجلها بذلوا الأرواح؛ ذودًا عن الأرض والوطن والكرامة الوطنية".

وتابع البيان: "نذكِّر السلطة في لبنان بعد مضي قرابة العام على تعهّدها بحماية الناس من العدوان اليومي، بأن تقوم بواجباتها تجاه البلد وحماية أهله وسيادته، وأن تعمل دبلوماسيتها التي لا هي فعّلتها ولا حتى قدَّمن الشكاوى لمجلس الأمن"، وسأل: "إلى أي حدّ من الهوان والتفريط والتقصير والسكوت على الإجرام "الإسرائيلي" وصلت السلطة، بما تعهّدت به وتخلّفت عنه، وانقلبت عليه، إذعانًا في الخضوع لإملاءات الخارج؟".

وأوضح قائلًا: "(السلطة) أثبتت وتثبت يومًا بعد يوم عدم قدرتها وفشلها وعدم أهليتها في الائتمان على البلد وأهله، وهي التي أصمّت الآذان من ضجيج شعاراتها الخاوية بحصرية السلاح وامتلاك قرار الحرب والسلم".

وختم البيان بالتأكيد "على أن الدولة تتحمّل المسؤولية عن صمتها وعليها أن تعلن عجزها عن حماية البلد"، مضيفًا: "ونحن على يقين بأن المقاومة هي السبيل الوحيد للدفاع عن بلدنا".

الكلمات المفتاحية