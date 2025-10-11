خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية كرّم شهداءه في الجنوب

لبنان

هيئة علماء بيروت تدين الاعتداءات الصهيونية: المقاومة هي السبيل الوحيد للدفاع عن بلدنا
لبنان

هيئة علماء بيروت تدين الاعتداءات الصهيونية: المقاومة هي السبيل الوحيد للدفاع عن بلدنا

2025-10-11 17:30
71

أدانت هيئة علماء بيروت الاعتداءات "الإسرائيلية" المستمرة على لبنان، وقالت في بيان: "منذ ما سُمِّي بوقف إطلاق النار، وإلى الآن تستمر الاعتداءات "الإسرائيلية" على لبنان وبخاصة في جنوبه، بالقتل اليومي والتدمير الوحشي الممنهج على أهلنا المضحّين الصابرين في الأرواح والأرزاق والبيوت والزرع وآخرها فجر اليوم، مستهدفة معرضًا للآليات الثقيلة في منطقة مصيلح بالعديد من الغارات الحربية، محدثة دمارًا هائلًا وخسائر من جرحى وشهداء..".

وأضاف البيان: إننا "في هيئة علماء بيروت ندين هذه الاعتداءات الإجرامية "الإسرائيلية" على سيادة لبنان وحق ناسه وأهله بالعيش في أرضهم، والتي لأجلها بذلوا الأرواح؛ ذودًا عن الأرض والوطن والكرامة الوطنية".

وتابع البيان: "نذكِّر السلطة في لبنان بعد مضي قرابة العام على تعهّدها بحماية الناس من العدوان اليومي، بأن تقوم بواجباتها تجاه البلد وحماية أهله وسيادته، وأن تعمل دبلوماسيتها التي لا هي فعّلتها ولا حتى قدَّمن الشكاوى لمجلس الأمن"، وسأل: "إلى أي حدّ من الهوان والتفريط والتقصير والسكوت على الإجرام "الإسرائيلي" وصلت السلطة، بما تعهّدت به وتخلّفت عنه، وانقلبت عليه، إذعانًا في الخضوع لإملاءات الخارج؟".

وأوضح قائلًا: "(السلطة) أثبتت وتثبت يومًا بعد يوم عدم قدرتها وفشلها وعدم أهليتها في الائتمان على البلد وأهله، وهي التي أصمّت الآذان من ضجيج شعاراتها الخاوية بحصرية السلاح وامتلاك قرار الحرب والسلم".

وختم البيان بالتأكيد "على أن الدولة تتحمّل المسؤولية عن صمتها وعليها أن تعلن عجزها عن حماية البلد"، مضيفًا: "ونحن على يقين بأن المقاومة هي السبيل الوحيد للدفاع عن بلدنا".

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني المقاومة هيئة علماء بيروت
إقرأ المزيد
المزيد
الهيئة الصحية الإسلامية في البقاع: أنشطة متنوعة بين التدريب والإحياء والتثقيف
الهيئة الصحية الإسلامية في البقاع: أنشطة متنوعة بين التدريب والإحياء والتثقيف
لبنان منذ 15 دقيقة
عشية تجمع
عشية تجمع "أجيال السيد".. اكتمال التحضيرات لليوم الكشفي الكبير في المدينة الرياضية 
لبنان منذ 3 ساعات
بالفيديو | رجالٌ صَدَقوا... الشهيد القائد الجهادي محمد جعفر قصير
بالفيديو | رجالٌ صَدَقوا... الشهيد القائد الجهادي محمد جعفر قصير "الحاج ماجد"
لبنان منذ 3 ساعات
الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية كرّم شهداءه في الجنوب
الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية كرّم شهداءه في الجنوب
لبنان منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
هيئة علماء بيروت تدين الاعتداءات الصهيونية: المقاومة هي السبيل الوحيد للدفاع عن بلدنا
هيئة علماء بيروت تدين الاعتداءات الصهيونية: المقاومة هي السبيل الوحيد للدفاع عن بلدنا
لبنان منذ 3 ساعات
مسيرة حاشدة في طرابلس: دعم للمقاومة وتأكيد على وحدة الدماء
مسيرة حاشدة في طرابلس: دعم للمقاومة وتأكيد على وحدة الدماء
لبنان منذ 7 ساعات
تظاهرات في البحرين تندّد بالاضطهاد الطائفي وتُطالب بتبييض السجون ورفض التطبيع
تظاهرات في البحرين تندّد بالاضطهاد الطائفي وتُطالب بتبييض السجون ورفض التطبيع
عربي ودولي منذ 7 ساعات
فياض: لا يمكن ‏أن يكون الاختلال في موازين القوى ذريعةً للاستسلام أو للتفريط بالحقوق 
فياض: لا يمكن ‏أن يكون الاختلال في موازين القوى ذريعةً للاستسلام أو للتفريط بالحقوق 
لبنان منذ 8 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة