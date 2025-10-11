خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي يوميات أولي البأس | 11 تشرين الأول 2024

لبنان

لبنان

عشية تجمع "أجيال السيد".. اكتمال التحضيرات لليوم الكشفي الكبير في المدينة الرياضية 

2025-10-11 18:06
48

تتواصل في المدينة الرياضية في العاصمة اللبنانية بيروت، السبت، التحضيرات اللوجستية والفنية لإقامة أضخم تجمّع كشفي على مستوى العالم، والذي تنظمه جمعية كشافة الإمام المهدي (عج)، غدًا الأحد 11/10/2025، تحت عنوان "أجيال السيد"، وذلك في ختام فعاليات إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد سيد شهداء الأمة؛ السيد حسن نصر الله، وبالتزامن مع مرور أربعين عامًا على تأسيس الجمعية.

وبحسب اللجنة المنظِّمة، انطلقت حملة تأهيل واسعة في المدينة الرياضية منذ نحو عشرة أيام، شملت تنظيف المدرجات والقاعات والباحات المحيطة بالملعب الكبير، إلى جانب صيانة كاملة للحمّامات (15 حمّامًا) وإنارتها؛ تمهيدًا لاستقبال عشرات الآلاف من الكشفيين والكشفيات المشاركين من مختلف المناطق اللبنانية.

ووصفت مصادر إعلامية التجمّع المرتقب بأنه حدث غير مسبوق من حيث الحجم والتنظيم، مشيرة إلى أن التحضيرات بدأت قبل ثلاثة أشهر بمشاركة أكثر من ثمانية آلاف قائد ومنظِّم، فيما تجاوز عدد المشاركين المسجَّلين التقديرات الأولية، على أن يُعلن رئيس الجمعية الشيخ نزيه فيّاض الأرقام النهائية خلال فعاليات الغد.

وستتزيّن المدينة الرياضية بصورة ضخمة ملوّنة للشهيد السيد نصر الله، تمتد على مساحة تتجاوز خمسة آلاف متر مربع، تعلو وسط الساحة الرئيسة كرمز لمحور المناسبة ومعناها.

ويُختتم الحدث بالنشيد الكشفي الخاص "سلام يا مهدي"، في مشهدية فنية تجمع العروض التشكيلية والفقرات الموسيقية، بمشاركة أكبر عزف جماعي كشفي في العالم، يتخلله أداء قسم الكشفيين، وكلمة ختامية تتضمّن رسالة من الأمين العام لحزب الله؛ الشيخ نعيم قاسم.

الكلمات المفتاحية
السيد هاشم صفي الدين السيد حسن نصر الله كشافة الامام المهدي (عج) سيد شهداء الأمة إنا على العهد
إقرأ المزيد
المزيد
الهيئة الصحية الإسلامية في البقاع: أنشطة متنوعة بين التدريب والإحياء والتثقيف
الهيئة الصحية الإسلامية في البقاع: أنشطة متنوعة بين التدريب والإحياء والتثقيف
لبنان منذ 16 دقيقة
عشية تجمع
عشية تجمع "أجيال السيد".. اكتمال التحضيرات لليوم الكشفي الكبير في المدينة الرياضية 
لبنان منذ 3 ساعات
بالفيديو | رجالٌ صَدَقوا... الشهيد القائد الجهادي محمد جعفر قصير
بالفيديو | رجالٌ صَدَقوا... الشهيد القائد الجهادي محمد جعفر قصير "الحاج ماجد"
لبنان منذ 3 ساعات
الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية كرّم شهداءه في الجنوب
الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية كرّم شهداءه في الجنوب
لبنان منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
عشية تجمع
عشية تجمع "أجيال السيد".. اكتمال التحضيرات لليوم الكشفي الكبير في المدينة الرياضية 
لبنان منذ 3 ساعات
وفود نقابية في مرقد السيد الهاشمي: المقاومة مستمرة حتّى تحقيق الأهداف
وفود نقابية في مرقد السيد الهاشمي: المقاومة مستمرة حتّى تحقيق الأهداف
لبنان منذ 6 ساعات
في ذكرى السيدين..
في ذكرى السيدين.. "تجمع أجيال السيد" الكشفي: عهد وعزم وأمل في درب الإمام المهدي (عج) 
خاص العهد منذ 9 ساعات
الميدان بلا سيّده: يوم قادت روح نصر الله المـعركة البرّية!
الميدان بلا سيّده: يوم قادت روح نصر الله المـعركة البرّية!
مقالات مختارة منذ 12 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة