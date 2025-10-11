Your browser does not support the video tag.

تتواصل في المدينة الرياضية في العاصمة اللبنانية بيروت، السبت، التحضيرات اللوجستية والفنية لإقامة أضخم تجمّع كشفي على مستوى العالم، والذي تنظمه جمعية كشافة الإمام المهدي (عج)، غدًا الأحد 11/10/2025، تحت عنوان "أجيال السيد"، وذلك في ختام فعاليات إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد سيد شهداء الأمة؛ السيد حسن نصر الله، وبالتزامن مع مرور أربعين عامًا على تأسيس الجمعية.

وبحسب اللجنة المنظِّمة، انطلقت حملة تأهيل واسعة في المدينة الرياضية منذ نحو عشرة أيام، شملت تنظيف المدرجات والقاعات والباحات المحيطة بالملعب الكبير، إلى جانب صيانة كاملة للحمّامات (15 حمّامًا) وإنارتها؛ تمهيدًا لاستقبال عشرات الآلاف من الكشفيين والكشفيات المشاركين من مختلف المناطق اللبنانية.

ووصفت مصادر إعلامية التجمّع المرتقب بأنه حدث غير مسبوق من حيث الحجم والتنظيم، مشيرة إلى أن التحضيرات بدأت قبل ثلاثة أشهر بمشاركة أكثر من ثمانية آلاف قائد ومنظِّم، فيما تجاوز عدد المشاركين المسجَّلين التقديرات الأولية، على أن يُعلن رئيس الجمعية الشيخ نزيه فيّاض الأرقام النهائية خلال فعاليات الغد.

وستتزيّن المدينة الرياضية بصورة ضخمة ملوّنة للشهيد السيد نصر الله، تمتد على مساحة تتجاوز خمسة آلاف متر مربع، تعلو وسط الساحة الرئيسة كرمز لمحور المناسبة ومعناها.

ويُختتم الحدث بالنشيد الكشفي الخاص "سلام يا مهدي"، في مشهدية فنية تجمع العروض التشكيلية والفقرات الموسيقية، بمشاركة أكبر عزف جماعي كشفي في العالم، يتخلله أداء قسم الكشفيين، وكلمة ختامية تتضمّن رسالة من الأمين العام لحزب الله؛ الشيخ نعيم قاسم.

