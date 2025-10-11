في إطار مواكبتها المستمرة للفعاليات الاجتماعية والصحية والتربوية، نظّمت مديرية البقاع في الهيئة الصحية الإسلامية سلسلة من الأنشطة المتنوعة خلال الأسبوع الماضي، شملت برامج إسعافية، وورشًا توعوية، وفعاليات ثقافية وصحية موجهة لمختلف الفئات المجتمعية.

ضمن جهود نشر ثقافة الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، أقامت معاهد أمجاد الجامعية بالتعاون مع الدفاع المدني في الهيئة وبلدية بعلبك دورة تدريبية بعنوان: "مهارات تنقذ حياة"، استمرت على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة نحو 40 متدربًا.

تلقّى المشاركون تدريبات نظرية وعملية في الإسعافات الأولية، الإطفاء، والتعامل مع الحوادث المنزلية، بما يعزز جاهزيتهم للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة.

وفي أجواء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيدين القائدين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، نظّمت دائرة الإعلام والأنشطة بالتعاون مع مركز فرج بلوق الصحي حفلًا تأبينيًا عن أرواح القائدين والشهداء الأبرار.

تضمّن الحفل: تلاوة قرآنية، مجلس عزاء قدّمه القارئ محمد رعد، كلمة وجدانية من الجريح بلال الذي تحدث عن تجربته خلال التفجير، عرض فيديو يحمل رسائل من العاملين في الهيئة إلى القائدين الراحلين وتوزيع رموز تذكارية تخليدًا لذكراهم.

واختُتمت فعاليات الذكرى بلقاء سياسي خاص بموظفي الهيئة، ألقى خلاله الباحث الدكتور بلال اللقيس محاضرةً تناول فيها السيرة الجهادية للقائدين، وعلاقتهما بالمجاهدين والناس، والمسار السياسي للمقاومة خلال السنوات الأخيرة.

وضمن أنشطة الدعم النفسي، نظّم الإشراف الصحي في مركز النبي عثمان الصحي ورشة تفريغ نفسي لأمهات الشهداء من بلدتي البزالية وأمهز، بإشراف المعالجة النفسية غدير النمر.

تضمّنت الورشة أنشطة تأمل وبوح، ساهمت في تخفيف الضغوط النفسية وتعزيز التوازن الداخلي لدى الأمهات المشاركات، وسط أجواء إنسانية.

واختُتمت الأنشطة بفعالية تربوية تحت عنوان: "كرمس النظافة"، نظّمها مركز النبي شيت الصحي بالتعاون مع مركز بريتال الصحي في مدرسة المهدي (ع) – النبي شيت، بمشاركة نحو 300 تلميذ من الحلقة الأولى.

تعلّم الأطفال مبادئ النظافة الشخصية والعامة من خلال أنشطة تفاعلية وترفيهية، هدفت إلى تعزيز السلوكيات الصحية لديهم في إطار تعليمي ممتع.

